Az olasz jobboldal nem vár áttörést a washingtoni csúcson, de bizakodó + videó
2025. augusztus 18., hétfő 12:53
| HírTV
Optimista az olasz jobboldal az orosz-ukrán konfliktus lezárását illetően. Bár szerintük nem születik megállapodás a mai washingtoni csúcstalálkozón, úgy vélik: ha Ukrajna elfogadja egyes területek feladását, létrejöhet a békeszerződés Oroszországgal.
Horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban - jelentette ki Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn arra reagálva, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő csatlakozott a Tettrekészek Koalíciója (Coalition of the Willing) országainak tárgyalásaihoz.
Az ukrán titkosszolgálatok által a Krími hídon tervezett újabb robbantást sikerült meghiúsítani; a pokolgépet, amelyet egy Chevrolet Volt típusú gépkocsiban rejtettek el, hatástalanították - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).