Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 18. Hétfő Ilona napja
Jelenleg a TV-ben:

Sajtóklub

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az olasz jobboldal nem vár áttörést a washingtoni csúcson, de bizakodó + videó

2025. augusztus 18., hétfő 12:53 | HírTV

Optimista az olasz jobboldal az orosz-ukrán konfliktus lezárását illetően. Bár szerintük nem születik megállapodás a mai washingtoni csúcstalálkozón, úgy vélik: ha Ukrajna elfogadja egyes területek feladását, létrejöhet a békeszerződés Oroszországgal.

  • Az olasz jobboldal nem vár áttörést a washingtoni csúcson, de bizakodó + videó

További híreink

Erdő Péter bíboros mutatta be az ünnepi szentmisét a Nagyboldogasszony-búcsún

Robbantást hiúsított meg a Krími hídon az FSZB

A Házasság első látásra sztárja kitálalt Balogh Tamásnéról: „Majdnem a kezemet is megütötte...”

Itt a NATO-tagállam új stratégiája: megelőző csapást mérnének Oroszországra

Áll a bál Liverpoolban; döntöttek a magyar kapusról

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Napindító: Donald Trump szerint Zelenszkij szinte azonnal véget vethet a háborúnak + videó

Arsenal-mezben alázta meg a lánya az MU legendáját – videó, kép

Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben

További híreink

Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új milliárdosa van az országnak
2
Külföldiek taroltak le mindent az M6-os pihenőjénél
3
Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben
4
A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról
5
Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!
6
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
7
Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot
8
Zelenszkij már Washingtonban – Brüsszel attól tart, hogy túl közel kerül a békéhez
9
Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt
10
Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Robbantást hiúsított meg a Krími hídon az FSZB

Robbantást hiúsított meg a Krími hídon az FSZB

 Az ukrán titkosszolgálatok által a Krími hídon tervezett újabb robbantást sikerült meghiúsítani; a pokolgépet, amelyet egy Chevrolet Volt típusú gépkocsiban rejtettek el, hatástalanították - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!