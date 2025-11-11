Az olasz jobboldal is örülne a magyarországihoz hasonló amerikai könnyítéseknek + videó

Megosztás itt:

Donald Trump és Magyarország is szálka az európai és az olasz baloldal szemében. Orbán Viktor amerikai útját követően ugyan mindenki elismerte, hogy nem tért haza üres kézzel, ám ennek nem örülnek. A jobboldal azonban elismeri a sikereket és örülne egy hasonló engedmények az Olaszországot sújtó amerikai vámok területén. Ugyanis Donald Trump intézkedései Németország után Olaszországot érintik a leghátrányosabban. A híres olasz „Made in Italy” termékek jóval többe kerülnek a magasabb vámok miatt, ami várhatóan óriási bevételkiesést fog eredményezni a mediterrán ország kereskedőinek.