Az olasz jobboldal elítéli, hogy baloldali képviselők is részt vettek a Budapest Büszkeség felvonuláson + videó

A Budapesti Büszkeség menetén olyan baloldali képviselők is jelen voltak, akik a Magyarországon embereket verő Ilaria Salist mentegetik folyamatosan - fejtette ki a legnagyobb olasz kormánypárt európai parlamenti képviselője . Carlo Fidanza hozzátette: rajtuk kívül olyan politikusok is megjelentek, akik az emberi jogok tiszteletben tartásra esküdtek fel, majd Katarban óriási kenőpénzeket fogadtak el. De azok is feltűntek, akik az iszlámot és a woke őrületet akarják az európaiakra erőltetni.

Azok, akik Budapestről akarnak nekünk leckét adni demokráciából, ugyanazok, akik Németországban, a választások elvesztése után, be akarták tiltani a fő ellenzéki pártot. Azok, akik Spanyolországban a szeparatista puccsisták szavazatainak köszönhetően tartják fenn Sanchez korrupt kormányát. Azok, akik Romániában érvénytelenítették a választásokat, mert egy olyan jelölt nyert, aki nem közülük való - fogalmazott az Európai Konzervatívok és Reformerek alelnöke.

A Veneto tartomány tanácsosa pedig azt fejtette ki, hogy az a politikai vezető, aki egy másik országban a legitim módon megválasztott kormány ellen tiltakozik, az nem tiszteli a nemzeti szuverenitást.