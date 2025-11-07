Az olasz baloldal elítéli a Orbán-Trump találkozót + videó

Megosztás itt:

Aggasztónak találja az olasz baloldal, az Orbán Viktor és Donald Trump közötti találkozót. Az ország liberális erői szerint mindkét politikus rossz irányba viszi a saját országát jobboldali szemléletével.

„Természetesen mindig nagyon hasznos, ha mindenkivel nyitottak vagyunk a párbeszédre. Ráadásul az Egyesült Államok ma minden szempontból a világ első számú országa: a védelem, a gazdaság és a társadalom terén. Nem csak pozitívumnak tarom, ha nem szükséges is Trumppal beszélni és megvitatni a problémáinkat, hogy megpróbáljuk közösen megoldani azokat. Most gazdasági és társadalmi támadásoknak vagyunk kitéve, különösen a feltörekvő országok, mint Kína, sőt az iszlám szélsőséges országok részéről is. Tehát az összefogás és a párbeszéd fokozása nemcsak pozitív, hanem szükséges is.” - hangsúlyozta a Simone Billi, jobboldali politikus.