Az olasz baloldal bírálja a Patrióták Európáért frakciót + videó

Marine Le Pen csoportjában, ott van Salvini, ahogy ott van a VOX is, aki néhány nappal ezelőttig az Európai Konzervatívokhoz tartoztak. Az európai képviselőcsoportok részvétele és összetétele nem akadályozza meg, hogy nagyon jó kapcsolatok és együttműködési formák alakuljanak ki. Ahogy az olasz eset is mutatja, ahol a kormánytöbbséget alkotó pártok annak ellenére, hogy 30 éve együtt dolgoznak, különböző európai frakciókban voltak mindig – mondta az olasz miniszterelnök.

