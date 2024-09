Most épp azon fáradoznak, hogy az olasz biztos ne kapja meg a számára kért pozíciót azért, mert Giorgia Meloni jobboldali pártjának a képviselője. Raffael Fittót a napokban Orbán Viktor is kivételes személynek nevezte, aki a teljes európai jobboldalt képviselheti.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.