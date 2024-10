Az olasz állami posta külön sorban várja a muszlim nőket + videó

Megosztás itt:

Elemzők szerint éppen az állami vállalat, a posta veri be az újabb szöget az olasz kulturális örökség és nemzeti öntudat koporsójába. Külön sort nyitnak ugyanis - egyelőre kisérleti jelleggel - kifejezetten muszlim nőknek. A szigorú vallási szabályok szerint élő családokban ugyanis az asszonyok és lányok nem állhatnak idegen férfiak közelségében, de nem is társaloghatnak velük férjük jelenléte nélkül. Sőt, a legtöbbjüket férjük éppen emiatt még az utcára sem engedi ki. Ezért mostantól a postán egy külön női alkalmazott szolgálja ki őket, és férfiak sem állnak be közéjük a sorba.

Az ötlet elképesztő felháborodást váltott ki az olasz közéletben. A Liga kormánypárt egyik képviselője szerint ez épp a célja ellenkezőjét fogja elérni, vagyis még kevésbé integrálódnak majd a muszlim nők.