Az okostelefonok betiltását kérik az olasz kormánytól + videó

A napokban olasz szülők, pedagógusok és gyermekorvosok egy csoportja petíciót indított, melyben azt kérik a kormánytól, hogy tiltsa be, hogy a 14 éves kor alatti gyermekek okostelefonhoz juthassanak. A továbbiakban azt is szorgalmazzák, hogy 16 éves kor alatt tilos legyen a közösségi oldalakon regisztrálni a fiataloknak. Meglepő módon pár óra leforgása alatt ezrek látták el kézjegyükkel a kezdeményezést.

