Az óceánon tomboló vihar keseríti meg a peruiak életét

A bejelentés szerint az intézkedés várhatóan a hét közepéig érvényben marad, mert addig nem várható változás az időjárásban.

A viharban egy tengerészgyalogos vesztette életét, miután Pimentel kikötőjénél egy járőröző hajóról a vízbe esett.

Az ország 122 kikötőjének több mint kétharmadát zárva kell tartani a tomboló tenger miatt - tájékoztatott Enrique Varea, a haditengerészet egyik illetékese a televízióban.

Heves viharok tomboltak a hétvégén Mexikóban is. Az ország középső részében ketten meghaltak, egy ember pedig eltűnt a súlyos esőzések miatt - közölte Kuri González, Querétaro állam kormányzója.

Az esőzések Mexikóváros körzetét is érintették.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)