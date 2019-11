Az Obama-kormány munkatársa szivárogtathatta ki a Trump-ellenes dokumentumokat

Száz éve nem látott budapesti fejlesztésre mondott nemet az új Fővárosi Közgyűlés azzal, hogy leszavazta a Liget Projekt folytatását - mondta a Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Fürjes Balázs kiemelte: a kormány korrekt együttműködésre törekszik a fővárossal, de az elmaradt infrastrukturális, egészségügyi beruházások miatt a politikai felelősség a főváros új vezetőt terheli. A Fővárosi Közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester javaslatára felfüggesztette a Szent István-szobor elhelyezési munkálatait a XIII. kerületi Szent István parkban. Az új Fővárosi Közgyűlés Szent István szoborról szóló döntése azt üzeni, hogy a nemzet fővárosa ideológiai küzdelembe keveredett az államalapító királlyal – mondta Székesfehérvár kormánypárti polgármestere a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Cser-Palkovics András ezért az augusztus 20-i állami ünnepségek Székesfehérvárra és Esztergomba költözését javasolja. Parkolási csalásért elítélt cégvezetőtől venné a parkolóautomatákat Horváth Csaba - értesült a 444.hu. A portál információi szerint Zugló új szocialista polgármestere Kupper Andrással szerződne, aki nyolcvanezer rendbeli csalás miatt már bíróság elé állt. Horváth Csaba, Zugló új polgármestere nem tartja aggályosnak, hogy a kerület által lebonyolított közbeszerzési eljárást egy olyan cég nyerte meg, amelynek az egyik tulajdonosát korábban csalás miatt elítélte a bíróság. A Demokratikus Koalíció nem támogatja az új zuglói parkolási szerződést - közölte a párt. Győrben vizsgálatot akar az MSZP és a DK Borkai Zsolt távozása után is, Kispesttel viszont nem kívánnak foglalkozni. A Momentum szerint azonban Lackner Csabának is fel kell készülnie a távozásra. Kocsis Máté, Józsefváros országgyűlési képviselőjeként a kerület érdekét szolgáló ügyekben együtt kíván működni az új vezetéssel - írta levelében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az önkormányzat új képviselő-testületének. A kormány visszavonja azt a korábbi döntését, amely középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötötte a felsőfokú tanulmányok megkezdését - közölte a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: számos szervezet kérte ezt, a többi közt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége, a roma szakkollégiumi hálózat, valamint a nyelvtanárok egyesülete. Az adócsökkentés legbiztosabb fedezetét a gazdaság fehérítése jelenti, a magyar kormány az adócsökkentés kormánya - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium államtitkára. A kormány támogatta az egészségbiztosítási alap több mint 34 milliárd forinttal történő megemelését - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap jelentése szerint. Európai szinten is kiemelkedő a magyar gazdaság növekedése, az eredményeket azonban a számoknál is jobban jeleníti meg a korszerű belföldi üzemek teljesítménye - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Újabb 964 kistelepülési fejlesztés indul 4,69 milliárd forint támogatással a Magyar falu program keretében - közölte a Miniszterelnökség. Az Agrárminisztérium mintegy 106 milliárd forintnyi támogatást biztosít az erdőgazdálkodás számára, amelynek felhasználásában kiemelt szerep jut az erdőtelepítéseknek - közölte Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Törökország Magyarország szövetségese a NATO-ban és Európa egészének legfontosabb szövetségese a migráció megállításában - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatásával összefüggésben. Gulyás Gergely hozzátette: Magyarország minden szövetségesével és valamennyi nagyhatalommal jó viszonyra törekszik. Budapesten lesz az ENSZ terrorizmus elleni hivatalának regionális programtámogató irodája – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Magyarország és Japán közötti, 150 éves múltra visszatekintő diplomáciai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most - nyilatkozta Szijjártó Péter Tokióban. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: Magyarország a gazdaság és kereskedelem, a politika és a kultúra, valamint az oktatás területein is minden idők legjobb kapcsolatát ápolja a világ harmadik legnagyobb gazdaságával. 13 milliárd forintos beruházással Északkelet-Magyarországra érkezik egy autóalkatrészeket gyártó fontos japán vállalat - jelentette be Szijjártó Péter Tokióban. Javította a magyar GDP növekedésére vonatkozó prognózisát az Európai Bizottság, a korábban várt 3,7 százalékkal szemben idén 4,6 százalékos gazdasági bővülésre számít, ez a harmadik legmagasabb érték az Európai Unióban. A két megnevezett román jelölt közül Adina Valeant választotta az Európai Bizottság megválasztott elnöke, neki szánja a közlekedési biztosi portfóliót az új brüsszeli testületben - közölte Ursula von der Leyen szóvivője. Ursula von der Leyen felkérte Boris Johnson brit miniszterelnököt, hogy delegáljon tagot az újonnan alakuló Európai Bizottságba. Tovább szigorítják a határellenőrzést, és keményebben lépnek fel a menedékjoggal visszaélőkkel szemben Németországban, miután felháborodást okozott egy közel-keleti eredetű bűnözői csoport kitoloncolt vezetőjének visszatérése - írta a Bild című lap. Líbia belegyezett az Olaszországgal kötött kétoldalú migrációs szerződés módosításába - jelentette be az olasz belügyminiszter. A török biztonsági erők elfogták az Iszlám Állam terrorszervezet meggyilkolt vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi fiát - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Irak déli részén a tüntetők eltorlaszoltak több, a környékbeli olajmezők felé vezető utat – Bagdadban könnygázzal, villanógránátokkal és levegőbe leadott lövésekkel oszlatták a tüntetők tömegét. Négy tartományi bírót lőttek agyon a kelet-afganisztáni Logar tartományban ismeretlen fegyveresek - közölték afgán médiaforrások. Irán megkezdte a fordói atomlétesítmény centrifugáinak feltöltését uránium-hexafluorid gázzal - jelentette az iráni állami média. Legalább 48 ember halálát okozták a súlyos áradások Kenya északi részén, a heves esőzések csaknem 144 ezer embert érintettek - közölte az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala. A Lufthansa 1300 járatot törölt a német légiutas-kísérők független szakszervezetének csütörtökre és péntekre bejelentett sztrájkja miatt - több budapesti járatot is töröltek. Péntek reggel hat óráig sztrájkolnak az olaszországi országutakon és autósztrádákon található üzemanyagtöltő állomások dolgozói. Előadás közben szakadt le a londoni Piccadilly Színház mennyezetének egy darabja, többen megsérültek - írta a BBC hírportálja. Két autóban honfitársaikat szállító Srí Lanka-i embercsempészeket fogtak el Zalában - közölte a rendőrség. Vádat emelt az ügyészség egy zömében szerb állampolgárokból álló csoport tagjai ellen, akik egy év alatt 26 autót loptak el Nyugat-Európából, majd szállítottak Magyarországon keresztül Szerbiába - közölte a rendőrség. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani ma a fővárosban Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása miatt, ezért több közösségi közlekedési járat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik - közölte a BKK. Változik a 3-as metró pótlása a november 9-i, 16-i és 23-i hétvégén - közölte a BKK. Női jégkorong, felkészülési mérkőzés: Magyarország - Kína 5:0 Babos Tímea győzelemmel kezdett a sencseni keménypályás nemzetközi tenisztornán. Női kézilabda NB I: Váci NKSE - Alba Fehérvár KC 29:22; Motherson-Mosonmagyaróvár - Győri Audi ETO KC 21:35 Férfi vízilabda ob I: Tatabánya - Szegedi VE 9:10