Az NGO-k a kiutasítások megakadályozásában és okirat-hamisításban is segítenek

A német menekültügyi hivatal vezetője szerint civilszervezetek is részt vesznek az illegális bevándorlás szervezésében. Hans-Eckhard Zommer, a Welt am Sonntag című lapnak azt nyilatkozta: a kiutasítások megakadályozásában és okirat-hamisításban is segítik a migránsokat a civilek. Az NGO-k munkatársai azt tanácsolják a kitoloncolásra jelölt személyeknek, hogy a megadott időpontban, ne legyenek a szokásos tartózkodási helyükön. A hivatal vezetője hozzátette: a nyelvtanfolyamokra és integrációs kurzusokra járó menedékkérők csaknem fele nem tud levizsgázni.