Az MI6 és a CIA vezetői szerint régóta nem tapasztalt fenyegetések érik a nemzetközi világrendet

Az MI6 és a CIA számára azonban Kína felemelkedése jelenti a XXI. század elsődleges hírszerzési és geopolitikai kihívását, és a két szolgálatot ennek megfelelően át is kellett szervezni. Mindeközben a terrorellenes fellépés is a két szervezet partnerségének középpontjában áll, és mindkét szolgálat szorosan együttműködik másokkal az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorcsoport által támasztott, újból felrémlő fenyegetés ellen - írta közös szombati cikkében a brit és az amerikai hírszerző szolgálatok vezetője.

