Az izraeli nagykövet szerint biztonságban vannak a magyarok a zsidó államban + videó

A jövőben az iráni ballisztikus rakéták nukleáris robbanófejet is hordozhatnak, és milliók életét veszélyeztethetik Európában, nem csak Izraelben. Irán nemrég bejelentette, hogy tízezer ilyen ballisztikus rakétát akar gyártani a következő 3 évben. Ezért egészen biztosak vagyunk abban, hogy most ki fognak ránk lőni rakétákat, már csak azért is, mert a csatlósaik már nem tudnak minket fenyegetni. Úgyhogy felkészültünk az ilyen támadásokra.