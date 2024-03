Az izraeli miniszterelnök mindenképpen végre akarja hajtani a rafahi szárazföldi offenzívát + videó

Megosztás itt:

Konzervdobozok maradványaiból építenek menekültszállásokat ezek a palesztin önkéntesek, és átadják olyan családoknak, akik a kitelepítések következtében fedél nélkül maradtak.

Projektünk célja, hogy érzékeltessük a szenvedés mértékét, amellyel szembe kell néznünk. Jelenleg az élelmiszereink nagy része konzerv, a falak és a mennyezetek pedig zsákvászonból vagy nejlonból vannak. Szenvedésünket szerettük volna megtestesíteni ezzel a sátorral, ahol legalább háromezer konzervet használtunk fel. - magyarázta ez a palesztin önkéntes.

A szemét felhalmozódása nagy problémát okoz egész Gázában, és Rafah városában is.

A szemét mindenhol körülveszi a sátrunkat, és minden bizonnyal rengeteg egészségügyi problémát okoz. Megpróbáltunk kapcsolatba lépni különböző felekkel, hogy segítséget kérjünk a szemét újrahasznosításában vagy legalábbis eltávolításában. - mondta ez a kitelepített palesztin.

Sok szakértő állítja, hogy Gázában egyre súlyosabb a humanitárius válság, és éhínség is fenyegeti a lakosságot.

Joe Biden amerikai elnök hétfőn telefonon egyeztetett az izraeli miniszterelnökkel, többek között a humanitárius segélyek bejuttatásának felgyorsításáról, és a tervezett rafahi offenzíváról, amelyet az Egyesült Államok csak bizonyos feltételek teljesülése esetén támogat.

Szeretném, ha tudnák, hogy már jóváhagytam az izraeli védelmi erők műveleti tervét, és hamarosan jóváhagyjuk a polgári lakosságnak a harci övezetekből való evakuálására vonatkozó tervet is. - nyilatkozta Netanjahu, hozzátéve, hogy a rafahi hadművelet előkészületei egy kis időt vesznek még igénybe, de addig is folytatják a Hamász terroristák felkutatását.

Többek között a gázai Al Shifa kórház, és környékén folynak a harcok, ahol az izraeli csapatok állítása szerint több mint 50 palesztin fegyverest öltek meg az elmúlt nap során.

A hadsereg szerdán közzétett videójában mutatja, hogy a kórházban Hamászosokat, pénzt és fegyvereket találtak. Azt is bejelentették, hogy több, a terrorista szervezethez tartozó objektumra is csapást mértek a térségben, köztük egy rakétavetőre is.