Az izraeli légierő rakétacsapást mért Aleppó és Deir-ez-Zór tartományokra

3065-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg, ezzel 363 főre emelkedett az elhunytak száma, 709-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1993 fő. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei. 982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. A Magyarország ellen zajló támadásról, a dezinformációs kampányról, és az ezek alaptalanságát kimondó európai bizottsági állásfoglalásokról írt levelet Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az Európai Néppárthoz tartozó valamennyi párt elnökének. Bebizonyosodott, hogy a Magyarország elleni politikai támadások alaptalanok - hangsúlyozta Novák Katalin, a Fidesz alelnöke. A járvány elleni védekezés új szakaszába léptünk, fokozatosan indulnak újra az egészségügyi ellátások - közölte az országos tisztifőorvos. Megkezdődött a járvány elleni védekezés második szakasza, új szabályok léptek életbe vidéken - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A legfontosabb a munkahelyek védelme - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Az Országgyűlés ma szavaz a gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az isztambuli egyezményhez való csatlakozás elutasításáról szóló kereszténydemokrata politikai nyilatkozatról. Telefonos előjegyzés útján indulhatnak újra a háziorvosi és fogászati ellátások, a szakrendelések, a transzplantációs beavatkozások bizonyos formái és az egynapos sebészet ellátás - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Három ütemben válhat ismét teljessé az egészségügyi ellátás – mondta Kollár Lajos egyetemi tanár, miniszteri tanácsadó a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Az elmúlt egy hét alatt 17 millió 516 ezer maszk érkezett Magyarországra, és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök szállítása ezen a héten is folyamatos lesz - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A hétfői naphoz hasonlóan, a koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett, reggel 9 órakor folytatódnak az idei érettségi vizsgák országszerte a matematika írásbelikkel. Megkezdődtek az érettségi vizsgákat. Sehol nem volt fennakadás, a védőfelszerelések rendelkezésre álltak, az iskolák és a diákok is megtették a megfelelő óvintézkedéseket – mondta Maruzsa Zoltán államtitkár a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A diákok boldogok voltak, hogy elkezdődtek az érettségik – mondta Bodáné Gálos Mártát, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának igazgatója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A bevezetése óta eltelt kicsit több mint három nap alatt mintegy 4000-en igényelték a maximum félmillió forintos, teljesen szabad felhasználású kamatmentes Diákhitel Pluszt - mondta a Diákhitel Központ vezérigazgatója. A munkaerő-kölcsönző és munkaerő-közvetítő cégek jelentős szerepet vállalhatnak a gazdasági újrakezdésben, ezért a kormány számít a közreműködésükre és a tapasztalataikra - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. A legfontosabb a munkahelyek védelme - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A Kereszténydemokrata Néppárt politikai nyilatkozatot terjesztett az Országgyűlés elé az isztambuli egyezmény ratifikációjának és kötelező hatályának elutasításáról. A KDNP szerint az egyezmény egyes pontjai ellentétesek a kormány migrációs politikájával. Az isztambuli egyezmény a liberálisok és genderisták trójai falova – mondta Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Klaus Iohannis román elnök televíziós beszédében ismét megvádolta az ellenzéki Szociáldemokrata Pártot, hogy olyan törvénytervezeteket támogat, amelyek a Székelyföld autonómiájához vezetnek. Romániában eddig 13 512 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, 172 beteg életét vesztette. Szlovákiában 1413 személynél állapították meg a fertőzést, az ismert halálos áldozatok száma 25. Németországban az új típusú koronavírust több mint 163 ezer ember szervezetében mutatták ki, a járvány következtében 6692-en haltak meg. Franciaországban mintegy 25 ezerre nőtt a Covid-19 betegségben elhunytak száma. A francia szenátus elutasította a koronavírus-járvány miatt kihirdetett kijárási korlátozásokat május 11-től fokozatosan felváltó óvintézkedésekről szóló francia kormányjavaslatot. Spanyolországban eddig több mint 218 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járványnak 25 428 halálos áldozata van. Olaszországban csaknem 212 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak számon, a járvány következtében 29 079-en vesztették életüket. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 288 halálesetet jelentettek a hatóságoknak, eddig 28 734 halálos áldozata van a járványnak. Belgiumban átlépte az 50 ezret az igazolt fertőzöttek száma, 7924 haláleset köthető a vírusfertőzéshez. Hollandiában meghaladta a 40 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében 5082 elhunytat tartanak nyilván. Oroszországban az elmúlt nap során újabb 10 581-gyel 145 268-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma. Az Egyesült Államokban több mint 1,1 millió fertőzöttet regisztráltak, 67 682 a halálos áldozatok száma. A Global Times című kínai lap vezércikke szerint alaptalanul rágalmazta Pekinget Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, amikor úgy nyilatkozott, hogy egy kínai laboratóriumból szabadult el a világjárványt okozó új koronavírus. Június 21-én lesznek a koronavírus-járvány miatt elhalasztott önkormányzati, vajdasági tartományi és országos parlamenti választások Szerbiában - jelentette be Aleksandar Vucic köztársasági elnök. Nehezen kivitelezhető a lengyel elnökválasztás a május 10-i eredeti időpontban, a szavazást azonban május 23-ig meg kell tartani az alkotmány szerint - jelentette ki Jacek Sasin lengyel kormányfőhelyettes. Megkezdték az egyik leszboszi menekültközpont lakóinak áttelepítését Görögország szárazföldi részére. A hatóságok azokat a migránsokat szállítják el, akiknek közeli családtagjuk koronavírussal fertőződött meg. Nyolc terroristát likvidáltak, további 2 személyt pedig őrizetbe vettek a venezuelai kommandósok a dél-amerikai államban. Hosszú egyeztetések után újabb átkelő nyílt meg a magyar-szlovák határon Tornanádaskánál - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egy ember meghalt, amikor személyautójával kisodródott, majd árokba borult az 55-ös számú főúton, Mórahalom közelében - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Életbe lépett az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy sporteseményeket, valamint edzéseket lehet tartani – mondta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A tervek szerint május 23-án a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzéseivel folytatódik a hazai labdarúgóidény, az OTP Bank Liga pedig május 30-án a 26. fordulóval kezdődhet újra. A háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor visszavonul minden vízilabdával kapcsolatos tevékenységtől. Visszalép a szlovák jégkorongliga következő idényétől, és az Erste Ligában indul a MAC.