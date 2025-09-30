Keresés

Az izraeli hatóságok szerint a hírhedt svéd politikai aktivistát a Hamász pénzeli

2025. szeptember 30., kedd 16:01 | HírTV
Hamász Greta Thunberg palesztin terrorszervezet Háború Izraelben

A júliusban Izraelből kitoloncolt Greta Thunberg és társai által vezetett, Hamász által finanszírozott flotilla várhatóan hamarosan eléri Izraelt.

  • Az izraeli hatóságok szerint a hírhedt svéd politikai aktivistát a Hamász pénzeli

A cikk a Neokohn.hu honlapján is elérhető.

Greta Thunberg és más aktivisták többszöri nekifutásra is belevágtak a gázai blokád megtörésébe, miközben az izraeli hatóságok olyan dokumentumokat hoztak nyilvánosságra, amelyek bizonyítják, hogy a Hamász és a flotilla vezetői közvetlen kapcsolatban állnak. A Gázában talált és Izrael külügyminisztériuma által kedden nyilvánosságra hozott dokumentumok közvetlen Hamász-részvételt mutatnak a Gázai övezet blokádját megtörni kívánó Global Sumud Flotilla megszervezésében és finanszírozásában.

„Ez megerősíti, hogy a flottilla kulcsfontosságú elemei gyakorlatilag a Hamász tulajdonában és ellenőrzése alatt állnak” – közölte a Külügyminisztérium. „A dokumentumok tisztázzák a parancsnoki láncot és a pénzügyi támogatást e műveletek mögött, amelyeket régóta civil fedősztoriként próbálnak eladni.”

Az egyik dokumentum egy 2021-ből származó levél, amelyet Iszmail Haníje, a Hamász politikai irodájának volt vezetője írt alá, és amely kifejezetten támogatja a Palestinian Conference for Palestinians Abroad (PCPA – Külföldi Palesztinok Konferenciája) nevű szervezetet. A szervezetet 2018-ban alapították, és civil álcával működik. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a PCPA a Hamász külföldi képviseleteként működik, gyakran a mozgalom nagykövetségeként tevékenykedik, miközben Izrael-ellenes demonstrációkat, erőszakos tiltakozásokat és más provokációkat szervez. Izrael 2021-ben terrorszervezetnek minősítette a csoportot.

A második dokumentum a PCPA aktivistáinak részletes listáját tartalmazza, köztük olyan magas rangú Hamász-tagokat, akik közvetlenül részt vettek a flottilla-műveletekben. 

Az IDF által kiemelt nevek között szerepel Zaher Birawi, a PCPA brit Hamász-szektorának vezetője, aki állítólag több mint 15 éve irányít Gázába tartó tiltakozó flottillákat. Szerepel a listán továbbá Saif Abu Kishk, a PCPA spanyolországi operatív tagja is, aki egyben a spanyol Cyber Neptune kiberbiztonsági cég vezérigazgatója. A cég több hajó tulajdonosa, amelyek részt vesznek a jelenlegi Samud flottillában.

„A Hamász a Gázai övezetben a helyi tevékenységekért felelős, míg a külföldi Hamász az övezeten kívüli műveleteket, így a mozgósítást és a provokációkat irányítja”– áll az izraeli külügyminisztérium közleményében. „Ezek a dokumentumok feltárják a Hamász nemzetközi hálózatának mélységét, valamint a flottillát vezető személyek feletti operatív ellenőrzését.”

A flottilla, amely körülbelül 50 hajóból áll, jelenleg olasz és spanyol hadihajók kíséretében halad, miközben a görög média szerint török drónok figyelik az útját. A szervezők közölték, hogy közvetlenül Gázába szándékoznak szállítani a segélyeket, elutasítva Izrael ajánlatát, hogy a rakományt Askelónon vagy Cipruson keresztül továbbítsák. Egyelőre nem világos, miként fog alakulni a helyzet, amikor a hajók megközelítik az izraeli vizeket. Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy nem enged közvetlen hozzáférést Gáza partjaihoz.

Fotó: Neokohn.hu (AI által generált kép)

