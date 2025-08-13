Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az izraeli hadsereg átvenné az irányítást Gázavárosban

2025. augusztus 13., szerda 13:21 | MTI
Gázai övezet vezérkari főnök zsidó állam Háború Izraelben Éjal Zamir

Éjal Zamir izraeli vezérkari főnök lényegében jóváhagyta a Gázai övezetet érintő műveletekről szóló tervet a zsidó állam hadseregének szerdai bejelentése szerint.

  • Az izraeli hadsereg átvenné az irányítást Gázavárosban

Zamir az elképzelésre a reggel folyamán, katonai és hírszerzési vezetők részvételével tartott egyeztetésen bólintott rá, amelyen megvitatták a hadsereg legutóbbi műveleteit is, köztük a Gázaváros Zejtún nevű külső kerülete ellen kedd este kezdődött légicsapásokat is.

A The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli lap úgy tudja, a vezérkari főnök és a hadsereg más parancsnokai várhatóan csütörtökön mutatják be a Gázaváros elfoglalására vonatkozó terveket Jiszráel Kac védelmi miniszternek.

A Times of Israel című lap azt közölte, hogy a megbeszélésen a vezérkari főnök hangsúlyozta a fegyveres erők felkészítésének fontosságát, valamint előkészületeket javasolt a tartalékosok mozgósítására is.

Az izraeli biztonsági kabinet által a múlt héten jóváhagyott terv szerint a hadsereg lépésenként "átvenné az irányítást" Gázavárosban, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben.

Zamir korábban bírálta a gázai hadműveletek kiterjesztéséről - a többi között Gázaváros elfoglalásáról szóló - terveket azt kifogásolva, hogy az újabb hadművelet kimeríti az izraeli erőket, és veszélyeztetheti a mintegy húsz, még élő túsz életét, miközben súlyosabb logisztikai és morális felelősséget ró a katonákra.

Gázavárost a hadsereg nem sokkal a gázai háború 2023 októberi kitörése után elfoglalta, ám később kivonult onnan.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Szeptembertől változások jönnek a lottózókban

Menczer Tamás levezette: a kárpátaljai Tisza-szigetet tulajdonképpen Zelenszkij alapította

Hasznos újdonság érkezik a Lidl-be hétfőtől – sokan fogják keresni

Az exfradistákkal felálló azeriek már most lebecsülik a Ferencvárost

Már mindenki temette, új remény csillant fel Gulácsi Péter számára

M4 Sport vagy RTL? Eldőlt, hogy melyik csatorna közvetíti a Fradi következő BL-meccseit

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Ezzel az egyszerű trükkel gyorsan megérik a zöld paradicsom

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

További híreink

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében
2
Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?
3
Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán
4
Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal
5
Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó
6
Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak
7
Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó
8
Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó
9
Hatalmasat nyert a Fradi itthon
10
Menczer Tamás levezette: a kárpátaljai Tisza-szigetet tulajdonképpen Zelenszkij alapította + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!