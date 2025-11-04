Keresés

Az ítéletidő miatt olasz hegymászók jártak szerencsétlenül a nepáli hegyekben

2025. november 04., kedd 12:52 | MTI
tragédia Himalája olasz hegymászók

Életét vesztette két olasz hegymászó, akit péntek óta kerestek eltűntként a Himalája Nepálhoz tartozó részén, a 6887 méteres Panbari-csúcson - jelentette be kedd reggel az olasz külügyminisztérium, amely eltűntekről is említést tesz.

  • Az ítéletidő miatt olasz hegymászók jártak szerencsétlenül a nepáli hegyekben

A közlemény szerint további, eltűntként bejelentett olasz állampolgárok keresése is folyamatban van Nepálban. A minisztérium nem közölte az eltűntek számát, de az ANSA hírügynökség úgy értesült, hogy öten vagy hatan lehetnek.

A két holtan talált olaszt a Panbari-hegy 1-es táborában, ötezer méter magasan temette maga alá a rendkívül heves havazás.

Ugyanakkor egyelőre hivatalosan nem nyert megerősítést, hogy egy olasz is azon hét hegymászó között volt, aki egy másik helyszínen, a Yalung Ri-hegyen vesztette életét lavinában hétfőn. A nepáli média úgy tudja, hogy egy olasz a halottak között van, egy másikat eltűntként keresnek.

A sajtóhírek szerint két nepáli serpa, három amerikai, egy kanadai és egy olasz hegymászó vesztette életét, amikor a Rolwaling-völgyben emelkedő Yalung Ri-csúcs meghódítására készültek.

A lavina a 4900 méter magasan fekvő alaptábort temette maga alá. A viszonylag alacsony, 5630 méteres hegy népszerű gyakorlóterep a magasabb hegycsúcsok meghódításában még tapasztalatokkal nem rendelkező hegymászók számára.

Néhány napja heves havazás és hóviharok sújtják a nepáli hegyeket, így több útvonalon is veszélyessé vált a mászás.

Fotó: illusztráció (Gemini)

 

