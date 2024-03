Az ítéletidő miatt elmaradnak a húsvéti körmenetek Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

Szétbombázza a spanyolok húsvétját a rendkívüli időjárás. Sevillában 13 éve nem fordult elő olyan, hogy le kelljen fújni a legjobban várt és óriási nemzetközi érdeklődés övezte körmenetet, a Madrugát, amit Nagypéntekre virradóra rendeztek volna meg, de az ítéletidő nem engedte. A menetben résztvevők az utolsó pillanatig készenlétben álltak, hátha az időjárás kegyes lesz hozzájuk, de végül az utcák -maradtak. A helyiek mély vallásosságát mi sem tükrözi jobban, mint hogy szó szerint együtt sírtak amiatt, hogy az idei Madrugá elmarad hasonlóan egyébként a legtöbb körmenethez Spanyolországban. Alig van olyan régió, ahol meg tudják tartani a hagyományos húsvéti rendezvényeket.

Sevilla megyét ráadásul komoly áradások is sújtják. Több településen folyóként hömpölyög a víz csütörtök óta. Tegnap evakuálni kellett egy kempinget is az orkánerejű szél és eső miatt, ahol tíz család töltötte volna el ott a húsvéti hétvégét. Ciudad Real városát is komoly áradás sújtja, ott hét embert a saját házából kellett kimenteni, miután a víz elzárta őket a külvilágtól.

Az északi Kantábriában egy szörföst mentettek ki a tengerből a mentők, akit egy több méter magas hullám ragadott el gyakorlás közben. Csütörtökön meghalt négy ember hasonló okból, így a rendőrség több helyen lezárta a kikötőket és a parti sétányokat, mert az emberek a figyelmeztetések ellenére félelmet nem ismerve mennek ki lefotózni az egyébként látványos, de életveszélyes 6-8 méteres hullámokat.

Cádizban egy 800 ember befogadására alkalmas cirkuszt tépett darabokra a hurrikánerejű vált szél, a Madrid környéki régiókban, illetve a hegyekben pedig szakadt a hó egész pénteken, megbénítva a forgalmat több útszakaszon.

A Nelson-vihar húsvét hétfőig nem tágít, a meteorológusok az ország felében fenntartják a riasztást, mert több helyen még csak most kezd igazán elromlani az időjárás.