2017. december 30.,
szombat, Dávid napja

Az Iszlám Állam vállalta a merényletet

Hír TV

2017. december 30., szombat 09:12, frissítve: szombat 10:04

Az Iszlám Állam vállalta magára a szerda esti szentpétervári bombamerényletet. A terrorszervezet a bejelentést bizonyítékokkal nem támasztotta alá. A második legnagyobb orosz városban egy áruházban robbantottak, a támadásnak tizenhárom sebesültje volt. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek nevezte az esetet, majd pénteken aláírt egy törvényt, amely szigorítja a terrorizmus népszerűsítéséért járó büntetést. Az Iszlám Állam több ezer harcost toborzott Oroszországból és a volt szovjet államokból.

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SzentpétervárterrorcselekményIszlám Állam

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