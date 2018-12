Az Iszlám Állam katonája volt a strassbourgi merénylő

A terrorakcióban hárman haltak meg, 12-en pedig megsebesültek. Az Iszlám Állam terrorszervezet csütörtökön közölte: a férfi az ő katonájuk volt, a támadás célja pedig és az Irakban és Szíriában részt vevő nyugati országok elleni támadás volt. Rövid tűzharcban lőtték le a strasbourgi merénylőt, Chérif Chekatt több mint 2 napig bujkált a városban, mindössze 2 kilométerre a karácsonyi vásártól, ahol lövöldözött. A beszámolók szerint járőrök figyeltek fel a férfira, felismerték és őrizetbe akarták venni. A 29 éves Chekatt tüzet nyitott rájuk, de végül lelőtték.

Most az a dolgunk, hogy hivatalosan is azonosítsuk az elkövetőt. Természetesen a nyomozás folytatódik. Nincs társtettesekre utaló jel, de ezt még vizsgáljuk. Szeretnénk a teljes igazságot kideríteni, hogy a francia nép számára garantáljuk a teljeskörű biztonságot – számolt be a helyszínre látogató francia belügyminiszter, Christophe Castaner.

A marokkói származású tettes lakásának átkutatásán a rendőrök lőfegyvereket, késeket és lőszereket is találtak. Azt egyelőre még vizsgálják, milyen mértékben volt kapcsolatba hozható szélsőséges iszlamista szervezetekkel. Az Iszlám Állam saját hírügynökségén keresztül már közölte, hogy Chekatt az ő katonájuk volt, és a támadás célja a szíriai és iraki konfliktusban részt vevő nyugati országok megbüntetése volt. A hatóságok azonban még vizsgálják a pontos indítékot. Eddig 5 személyt vettek őrizetbe, köztük Chekatt szüleit és testvéreit is.

Christophe Castaner belügyminiszter egyúttal megköszönte a francia rendőrségnek nyújtott nemzetközi segítséget is, elsősorban a szomszédos Németországnak. A francia-német határon szinte azonnal megerősítették az őrizetet és a járművek ellenőrzését. A strasbourgi polgármester szeretné, ha minél hamarabb normalizálódna a helyzet a városban.