Az iskolákban terjedő iszlám ellen nyújtott be javaslatot a Matteo Salvini vezette Liga képviselője + videó

Megosztás itt:

Az iszlám előretörése miatt aggódik az olasz jobboldal. Szerintük elfogadhatatlan, hogy iskolákat zárnak be a Ramadán idejére vagy katolikus osztályokat mecsetekbe visznek kirándulni. A karácsonyt téli ünnepnek neveznék és kiveszik a sertéshúst a menzák étrendjéből a szülők megkérdezése nélkül.

A baloldal azonban nem vesz tudomást a jelenségről. Azzal bagatellizálják a helyzetet, hogy a kulturális sokszínűség az olasz alkotmányban is szívesen látott elem.

„Én soha nem gondoltam, hogy az iszlám veszélyes lenne. Nem tudom mért kellene ezt gondolni. Ez egy más kultúra és vannak részei, amik bizonyos szempontból elítélendők lehetnek ám mi világpolgárok vagyunk. És én nem látom, hogy ez probléma lenne. Az alkotmányunk pedig garantálja a vallásszabadságot" - mondta a baloldali képviselő.