Külföld

Az iskolákban terjedő iszlám ellen nyújtott be javaslatot a Matteo Salvini vezette Liga képviselője + videó

2025. szeptember 03., szerda 15:00 | HírTV

A képviselő szerint most Olaszországban ugyanaz a jelenség figyelhető meg ami 40 éve kezdődött Franciaországban, Németországban vagy Angliában, ahol mostanra már szinte lehetetlen visszaállítani az eredeti állapotokat.

  • Az iskolákban terjedő iszlám ellen nyújtott be javaslatot a Matteo Salvini vezette Liga képviselője + videó

Az iszlám előretörése miatt aggódik az olasz jobboldal. Szerintük elfogadhatatlan, hogy iskolákat zárnak be a Ramadán idejére vagy katolikus osztályokat mecsetekbe visznek kirándulni. A karácsonyt téli ünnepnek neveznék és kiveszik a sertéshúst a menzák étrendjéből a szülők megkérdezése nélkül.

A baloldal azonban nem vesz tudomást a jelenségről. Azzal bagatellizálják a helyzetet, hogy a kulturális sokszínűség az olasz alkotmányban is szívesen látott elem.

„Én soha nem gondoltam, hogy az iszlám veszélyes lenne. Nem tudom mért kellene ezt gondolni. Ez egy más kultúra és vannak részei, amik bizonyos szempontból elítélendők lehetnek ám mi világpolgárok vagyunk. És én nem látom, hogy ez probléma lenne. Az alkotmányunk pedig garantálja a vallásszabadságot" - mondta a baloldali képviselő.

 

Egyre több a lövöldözés Brüsszelben + videó

 Aggasztó a biztonsági helyzet a belga fővárosban. Brüsszelben ugyanis egyre több a lövöldözés. Legutóbb egy 19 éves férfi sérült meg súlyosan, állapota kritikus. A belga fővárosban az idei évben már közel hatvan lövöldözést regisztráltak, ebből húsz nyáron történt.

