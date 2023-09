Az illegális migráció okait feltáró együttműködést kötött az Alapjogokért Központ és az America First Policy Institute

Megosztás itt:

A magyar jogi központ vezetője a "No borders, no nation" (Nincsenek határok, nincs nemzet) című kerekasztal-beszélgetésen hangsúlyozta, hogy a törvénytelen bevándorlás jelentette kihívások közös nevezőként szolgálnak, ahogy a magyar és amerikai konzervatívokat az is közös nevezőre hozza, hogy egyaránt úgy gondolják, a nemzet élvez elsőbbséget.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója az amerikai többségű közönség számára bemutatta az európai jogvitákat az bevándorlás körül, hangsúlyozva, hogy a bevándorlási törvények nemzeti hatáskörbe tartoznak az európai uniós jog alapján, mégis viták tárgya. Megállapította azt is, hogy határon állított fizikai akadályok fontos elemét képezik az határok védelmének, ahogy a jogi akadályok is, törvények formájában.

Az Egyesült Államok déli határán álló fal tovább építését mondta szükségesnek Chad Wolf, az amerikai kormány korábbi ügyvivő belbiztonsági minisztere. Az America First Policy Institute politikai elemzőintézet igazgatójaként dolgozó korábbi kormánytag rámutatott, hogy az Egyesült Államokból nézve már nem pusztán Közép- és Dél-Amerika az illegális bevándorlás kibocsátó régiója, hanem a világ 150 országból érkeznek emberek a mexikói határszakaszra. A hatóságok havonta mintegy 170-200 ezer illegális határátlépőt regisztrálnak, ugyanakkor a becslések szerint 70-80 ezer további ember minden nyilvántartásba vétel nélkül jut be az országba - mutatott rá.

Az amerikai belbiztonsági tárcát 2019 novembere és 2021 januárja között irányító politikus hangsúlyozta, hogy a határok védelmét a józan ész diktálja, és bírálta a Biden-kormány határőrizeti politikáját.

Chad Wolf megállapította, hogy az azonos gondolkodásmód, ami összeköti az amerikai és magyar konzervatívokat és - ami szintén alapja a hagyományok megőrzésének talaján álló intézmények együttműködésének - a két ország eltérő adottságai a történelmi hátterek ellenére.

Ernyey Magor, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója - a kerekasztal-beszélgetés moderátora - arra hívta fel a figyelmet, hogy az illegális bevándorlás fokozatos erősödésével szembesül mind Európa, mind az Egyesült Államok.

Köszöntőjében Magyarország washingtoni nagykövete a magyar politikai megközelítéssel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy az az ország, amelyik nem képes megvédeni határait, az nem ország. Takács Szabolcs rámutatott, hogy minden európai vita ellenére Magyarország Európa határainak leghatározottabb védelmezője, amely az elmúlt években 1 millió illegális határátlépést akadályozott meg.

A magyar Alapjogokért Központ vezetőinek szerdán zárult washingtoni látogatásán megállapodást született az America First Policy Institute vezetőségével a migrációra vonatkozó közös politikai javaslatcsomag kidolgozásáról, amely célul tűzi ki a tömeges migráció okainak feltárását, az annak népszerűsítésében részt vevő szereplők azonosítását, valamint az általuk használt eszköztár és politikai-ideológiai-kulturális háttér bemutatását.

Borítókép: Shutterstock