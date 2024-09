Az ikonikus római műemlék rossz állapotban van + videó

A római lakosoknak továbbra is ingyenes lenne a látogatás a külföldieknek pedig két euró lenne a belépő és fél órát tartózkodhatnak az elkerített térben. Roberto Gualtieri a főváros polgármestere arról számolt be a sajtónak, hogy már a technikai kivitelezésen dolgoznak.

