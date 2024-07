Az idei Tusványos mottó a fiataloknak is szánt üzenet

Újdonságként a sajtó helyzete is terítékre kerül kerekasztal-beszélgetések témájaként, és a Gaga Rádió Duma-dubája is jelen lesz.

A meghívottak között idén is ott lesz Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a magyar kormány több minisztere, államtitkára. A miniszterelnök szombati előadása idén is regisztrációhoz kötött, a provokálni akarókat akarják kizárni ily módon - közölték.

A mottó Tusványos résztvevőinek jobboldali értékrendjére és a táborozás jobb infrastruktúrájára is utal, de pozitív kicsengésével a fiataloknak is üzenni akarnak, hogy megéri itthon maradni - tette hozzá.

Sándor Krisztina, Tusványos politikai programfelelőse, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elmondta: az idei mottó "erősítő jelzőként" fizikai és közéleti-politikai értelemben is helyt áll, és a Kárpát-medencei magyarság korábbinál jobb helyzetére utal. "Ha kicsit körülnézünk a szomszédságban, Európában, a világban, akkor kijelenthetjük 2024-ben, hogy mi most egy jobb pályán vagyunk" - mondta.

Your browser does not support the video tag.