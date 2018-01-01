2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Az idei szilveszter sem volt zaklatásoktól mentes Németországban

Hír TV

2018. január 1., hétfő 08:43, frissítve: hétfő 12:27

Berlinben hét embert vettek őrizetbe molesztálások miatt. A Brandenburgi kapunál tartott szabadtéri szilveszteri rendezvényen – hírügynökségi jelentések szerint – tíz zaklatást követtek el.

A német fővárosban idén első ízben létesítettek úgynevezett biztonsági zónát az ünnepi eseményeken szexuális zaklatást elszenvedő nők számára.

A nyugat-németországi Kölnben kilenc nő tett feljelentést molesztálás miatt, reggelig három gyanúsítottat azonosítottak a hatóságok.

 

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