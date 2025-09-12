Az FBI továbbra is nagy erőkkel keresi a merénylőt + videó

Megosztás itt:

A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének, a globalista baloldal pedig gyűlölte érte. Az Európai Parlamentben a jobboldali pártok egyperces néma csenddel szerettek volna megemlékezni Charlie Kirkről, azonban ezt Roberta Metsola elnök elutasította.

Gyászolja a világ Charlie Kirköt a népszerű jobboldali véleményvezért. A kétgyermekes édesapa holttestét az alelnök különgépével szállították Utah államból Arizonába. Donald Trump személyesen részt vesz a keresztény-konzervatív aktivista temetésén. Számos vezető politikus részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és elítélték a Charlie Kirk ellen elkövetett erőszakos merényletet.