Az évtized legkomolyabb havazását várják az Egyesült Államokban

Kansas állam szinte teljes területén, valamin Nebraska és Indiana jó részén is hó, valamint jégréteg borította a főbb autóutakat, ahol a Nemzeti Gárdát is kivezényelték a bajba került járművek mentésére.

Az amerikai országos meteorológiai szolgálat viharfigyelmeztetést is kiadott Kansas és Missouri államokra, amiben azt írták, hogy a közlekedés nagyon megnehezülhet, vagy akár teljesen lehetetlenné válhat. A súlyos figyelmeztetést hétfőre New Jersey államra is kiterjesztették.

Nagy mennyiségű havat várnak további államokban, így Virginia, Nyugat-Virginia és Maryland államban, valamint a fővárosban, ahol hétfő reggelre 20-25 centimétert meghaladó hó hullhat.

Az Egyesült Államokban összességében 63 millió ember lakóhelyén volt érvényben téli időjárás miatt riasztás vagy figyelmeztetés.

MTI