Az évszázad legrosszabb dealje: Szijjártó Péter leleplezte a brüsszeli gazdasági árulást

Mielőbbi, alapvető gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a brüsszeli elit sorozatos hibás döntései – az elhibázott szankcióktól az "évszázad legrosszabb amerikai vámalkujáig" – gyakorlatilag kiütötték az európai gazdaságot, miközben a bürokraták saját magukat ünneplik.

A brüsszeli önsorsrontás három felvonása

A külügyminiszter egy informális EU-s tanácsülés után vázolta fel azt a szisztematikus rombolást, amit Brüsszel az elmúlt években véghez vitt:

Az Oroszországgal szembeni szankciók: Ezzel Brüsszel felrúgta az európai gazdasági növekedés eddigi, sikeres modelljét, ami a fejlett nyugati technológiára és az olcsó keleti energiára épült. A helyébe pedig nem lépett semmi, csak a magas energiaárak és a versenyképesség zuhanása.

A kínai elektromos autók elleni vámok: Ideológiai alapon indítottak kereskedelmi háborút az egyik legfontosabb gazdasági partnerükkel szemben, tovább gyengítve a saját iparukat.

Az "évszázad legrosszabb dealje" az USA-val: A végén jött a "korona" az egészre, Ursula von der Leyen megkötötte az évszázad legrosszabb vámalkuját Amerikával.

Pezsgőbontás a Titanic-on: Amikor brüsszel ünnepli a saját kudarcát

Szijjártó Péter beszámolt arról az abszurd jelenetről, ahogy az EU-s kereskedelmi biztos az ülésen "jól megünnepelte magát" a "fantasztikus" amerikai megállapodás miatt, miközben a tényekről nem volt hajlandó tudomást venni. A miniszter szerint a tények a következők: az európai autóipar vámjait hatszorosára, 2,5%-ról 15%-ra emelték, miközben Ursula von der Leyen "sci-fi kategóriába" tartozó, megalapozatlan ígéreteket tett több százmilliárd eurós amerikai energiavásárlásról és beruházásokról. A miniszter szerint a helyzet még rosszabb is lehet, ha ezek a felelőtlen vállalások nem teljesülnek.

A magyar válasz: Józan ész a brüsszeli ideológia helyett

Míg Brüsszel átpolitizál és átideologizál mindent, és ezzel "komoly kiütéssel" sújtja az európai gazdaságot, a magyar kormány a józan ész útján jár. "Nekünk otthon, Magyarországon kell minden fontos intézkedést magunknak meghozni annak érdekében, hogy ezen lehúzó európai gazdasági környezetben is növekedni tudjon a magyar gazdaság versenyképessége" – tette hozzá Szijjártó Péter. Ez a magyar modell: amíg Brüsszel rombol, mi a magyar családokat és vállalkozásokat védjük, és a nemzeti érdeket képviseljük.

Forrás: MTI

