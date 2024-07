Az európaiak szerint, a háború tárgyalások útján fog véget érni

Ezzel szemben az ukránok többsége (58 százalék) továbbra is bízik abban, hogy csapataik győzni tudnak, és továbbra is számíthatnak nemzetközi szövetségeseik támogatására. Az ukránok mindössze egy százaléka hisz abban, hogy Oroszország megnyeri a háborút, míg 30 százalékuk a tárgyalásos rendezést tartja a legvalószínűbb eredménynek.

