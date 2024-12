Az európai zsidó közösségek védelméről tartottak konferenciát Brüsszelben + videó

"Nem csak a zsidóknak kell, hogy aggódjanak, hanem a normalizált, civilizált világnak. Ezt kell látni, hisz a zsidók az európai kultúrának egy része, igaz, hogy a zsidó-keresztény kultúrkört emlegetjük naponta, hogy azon áll Európában, így Magyarországon is a társadalom és az eszmei része mindannak, ami a van, és ez került veszélybe. A zsidók szeretnének nem foglalkozni, ezzel szeretnének békésen élni, éppúgy, ahogy élnek Magyarországon is, ahol nem probléma kipában járni, ahol nem probléma elmenni a zsinagógába, nem kell hátranézni, hogy ki megy mögöttem."

