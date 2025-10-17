Az Európai Unió vezetői hallgatnak a budapesti békecsúcsról + videó

Uralja a világsajtót a hír, hogy az amerikai és az orosz elnök megállapodott a csúcstalálkozójuk helyszínéről. A budapesti békecsúcsot komoly magyar sikerként értékeli a nemzetközi média.

Putyin azonnal megtette az első lépéseket készülve a budapesti békecsúcsra

Az amerikai és az orosz elnök tegnapi telefonbeszélgetésén szóba került a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő lehetséges szállítása. Az orosz elnök munkatársa szerint Putyin úgy vélte, a fegyverek nem hoznának fordulatot a csatatéren, de súlyosan károsítanák Moszkva és Washington viszonyát. Közben elkezdődött a budapesti békecsúcs előkészítése Moszkvában – írja a Magyar Nemzet.