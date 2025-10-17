Az Európai Unió vezetői hallgatnak a budapesti békecsúcsról + videó

Miközben a sajtó élénken foglalkozik a budapesti békecsúccsal, addig az látszik, hogy meglepte az unió vezetését Donald Trump bejelentése. Abból, hogy egyelőre hallgatnak a brüsszeli vezetők, arra lehet következtetni, erre a lépésre nem volt forgatókönyve Ursula von der Leyennek, számolt be róla tudósítónk. A hír sajtó- és politikai visszhangját Bugnyár Zoltán kollégánk foglalta össze.
Magyar Péter honvédelmi szakértőjét garázdaság miatt hallgatták ki azt követően, hogy rángatni kezdte a Mandiner újságíróját. A felvételeken jól látszik a bukott vezérkari főnök erőszakos fellépése, ennek ellenére Magyar Péter kamueljárásnak nevezte az ügyet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Giorgia Meloni olasz kormányfő pénteken együttérzését fejezte ki Sigfrido Ranucci ismert televíziós oknyomozó újságírónak, akinek autóját Rómához közeli otthona előtt szerdán éjjel robbanószerkezettel felrobbantották.
Az amerikai és az orosz elnök tegnapi telefonbeszélgetésén szóba került a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő lehetséges szállítása. Az orosz elnök munkatársa szerint Putyin úgy vélte, a fegyverek nem hoznának fordulatot a csatatéren, de súlyosan károsítanák Moszkva és Washington viszonyát. Közben elkezdődött a budapesti békecsúcs előkészítése Moszkvában – írja a Magyar Nemzet.