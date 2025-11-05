Keresés

Külföld

Az Európai Unió továbbra is közösen kezeli Ukrajna és Moldova EU- csatlakozását + videó

2025. november 05., szerda 12:00 | HírTV

A kormányfő emlékeztetett rá, hogy Magyarország volt tavaly Ukrajna legnagyobb gázellátója és hazánk semmivel nem tartozik Kijevnek.

  Az Európai Unió továbbra is közösen kezeli Ukrajna és Moldova EU- csatlakozását + videó

Az Európai Unió továbbra is közösen kezeli Ukrajna és Moldova EU- csatlakozását. Az unió bővítési biztosa azt állította: nem fair, hogy Magyarország már a tárgyalási fejezetek megnyitását is blokkolja. Moldova elnöke szerint kockázatos ha nem történik előrelépés a csatlakozásuk ügyében.

Magyarországot nem Ukrajna hanem a NATO védelmezi -erről már az európai uniós ügyekért felelős miniszter beszélt. Bóka János az Igazság órája szerdai adásában elmondta, hogy van lehetőség stratégiai partnerséget kötni Ukrajnával, azonban mindezt az Európai Unión kívül.

 

