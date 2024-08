Az Európai Unió támogatja Ukrajna oroszországi offenzíváját + videó

Óriási láncreakció indult be egy orosz bázison, több száz bomba robbanhatott fel. Az ukránok a Kurszki területtől nagyjából 450 kilométerre lévő Lipeck–2 nevű katonai repteret támadták drónokkal.

A térséget több támadás is érte ezért Lipeck közelében lévő négy falu lakóit evakuálni kellett és szükségállapotot rendeltek el.

Közben először reagáltak az ukránok a kurszki behatolásra: szerintük az eszkaláció gyökere Moszkva agressziója. Erről az elnöki hivatal tanácsadója beszélt egy interjúban.

Csütörtök este már az ukrán elnök utalt az offenzívára.

– mondta Volodimir Zelenszkij.

Az Unió azon az állásponton van, hogy Ukrajnának joga van Oroszország területén is katonai akciót végrehajtani – ezt hangoztatta az Európai Bizottság külügyi szóvivője a krimi támadással kapcsolatban.

Ukrajna illegális megszállás alatt áll. Ukrajna törvényes háborút folytat az illegális agresszió ellen. Az önvédelemhez való nemzetközi jog értelmében Ukrajna jogosult arra is, hogy ott mérjen csapást az ellenségre, ahol azt szükségesnek tartja a saját területén, de az ellenség területén is.

Berlin hivatalosan nem engedélyezte német fegyverek és katonai eszközök bevetését, illetve alkalmazását Oroszország területén, mégis német páncélosok tűntek fel a Föderációban, a kurszki területen – erre már Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő mutatott rá a Napindítóban.