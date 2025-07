Az európai unió legnagyobb költségvetési hiányától szenved Románia + videó

Megosztás itt:

Gazdasági csoda helyett csőd. Ezért vonulnak az utcára minden nap az állami alkalmazottak, akik a többi bérből és fizetésből élő ember mellett a legfőbb kárvallottjai a válságnak. Itt a fővárosban minden nap vannak demonstrációk, ma a tanárok tüntettek, előtte a VALAKI és VALAKIK. A demonstrálók attól félnek, hogy nemsokára már nem kapnak fizetést.

A jelenlegi sokkot az okozza, hogy az utóbbi évek gyors gazdasági fejlődést hoztak Romániának. Ezt természetesen a társadalom is megérezte, így egyre kiszámíthatóbb lett az élet, az üzletek megteltek termékekkel és vásárlókkal. Például míg az ország Európai Unió-s csatlakozásakor Románia még a második legszegényebb tagállamnak számított, ma már sok tekintetben fejlettebbnek minősül, mint Horvátország, Görögország vagy Szlovénia.

Ennek azonban megvolt az ára, mert amit a most tüntető tanárok nem tudtak, hogy a kormányok gazdaságpolitikája Románia fokozatos és óriási eladósodásához vezetett, ami az állam mellett a lakosságot is terheli. Ez azért is ijesztő, mivel a múlt rendszer örökségeként az ország sokáig nagyon alacsony adósságszinttel rendelkezett, így a jelenlegi, a GDP 60 százalékát elérő eladósodottságot nagyon rövid idő alatt sikerült felhalmozni. Emellett lelassult a gazdaság korábban irigylésre méltó növekedése is, és nem tudni, milyen további lassulást okoznak majd a deficitcsökkentő megszorítások negatív hatásai.

A bukaresti kormány jelenleg próbálja elkerülni, hogy Románia ne a befektetésre nem ajánlott országok kategóriájába kerüljön, és megakadályozni azt, hogy dráguljon az államadósság finanszírozása. A vezető hitelminősítők a magas költségvetési hiányra hivatkozva ugyanis egymás után RONTJÁK a román adósosztályzat kilátásait.

Bukarest a költségvetési deficit csökkentésére több intézkedés-csomagot készül elfogadni. Ezek közül az elsőt, amely többek között adóemelést, a magasabb nyugdíjak csökkenését, és a közszférában alkalmazott bérpótlékok megvonását jelentette már hónap elején, parlamenti vita nélkül, elfogadta a kormány. Heteken belül Bukarest ígérete szerint a második deficitcsökkentő csomag következik, amely az állami vállalatok reformját, az adótörvény módosítását, az egészségügyi személyzet fizetésének reformját és a bírák és ügyészek nyugdíjazásának reformját foglalja majd törvénybe.