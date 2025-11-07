Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

2025. november 07., péntek 09:10 | Magyar Nemzet
Ursula von der Leyen Európai Unió Zelenszkij Háború Ukrajnában orosz vagyon

Egy német alkotmányjogász szerint az Európai Bizottság elnöke veszélyes precedenst teremt, és a tagállamok viselik majd a következményeket.

  • Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Brüsszel újabb példátlan lépésre készül: Ursula von der Leyen bizottsági elnök javaslatára az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait, sőt ezekből finanszírozná Ukrajna további támogatását. Markus C. Kerber professzor, a Berlini Műszaki Egyetem alkotmányjogásza egy interjúban történelmi jogsértésnek nevezte a tervet, amely szerinte a nemzetközi jog egyik legfontosabb tabuját dönti meg, írja az Exxpress.

Még a második világháború idején sem nyúltak hadviselő államok a másik fél központi banki vagyonához. Minden államnak működő fizetési rendszerekre van szüksége – hangsúlyozta a professzor. Kerber szerint Von der Leyen úgy viselkedik, mintha kormányfő lenne, és az EU védelmi unió volna. A katonai támogatások és hitelek biztosítása olyan harmadik államnak, amely sem tag, sem tagjelölt, teljesen nélkülözi a jogalapot. Ennek ellenére az uniós kormányfők meglepő könnyedséggel hagyják jóvá az újabb döntéseket. A tervezett lépés értelmében az EU az Euroclear belga elszámolóházban őrzött orosz központi banki tartalékokat zárolná, és azok kamataiból finanszírozná Ukrajna védelmét. 

Kerber ezt soha nem látott történelmi precedensnek nevezte. Ha egy nemzetközi szereplőnek, például Oroszországnak azt mondjuk, hogy a devizatartalékai mostantól az Európai Unióé, az a szuverén immunitás megsértése és a nemzetközi jogrend elleni támadás – fogalmazott.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Jön az év leglátványosabb szuperholdja, mutatjuk, mikor kémlelje az eget

Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak

Termékvisszahívás: akár agyhártyagyulladást is okozhat a népszerű termék

Felköszöntötték Kerkezt a Liverpool-szurkolók a nagy napon: nem erre az ajándékra vágyott

Íme a klasszikus bundáskenyér olasz testvére, ilyen finomat még nem ettél

Elhagyott pénztárcát talált az esztergomi nő, botrány, mit művelt vele

„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert

Ezek a legolcsóbb szuperételek a boltban: filléres konzervek, melyek tápanyagban gazdagok

Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet

További híreink

Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet

Figyelmeztetés: „Minden idők leghidegebb tele” jön – a rezsiharc most válik élet-halál kérdéssé

„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
2
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
3
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
4
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
5
Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen
6
Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját
7
Orbán Viktor: Egy olyan hátország épült ki, amellyel a Brüsszelből érkező támadásokat is ki lehet védeni + videó
8
Szijjártó Péter: A magyar energiatörténetben először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni + videó
9
A politikai fekete lyuk: a Tisza Párt trükkje, amivel egyszerre csapja be a jobb- és a baloldalt
10
„Csendes éj” erőszakkal? A németek már a karácsonyi vásárokat is lemondják + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!