Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

Brüsszel újabb példátlan lépésre készül: Ursula von der Leyen bizottsági elnök javaslatára az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait, sőt ezekből finanszírozná Ukrajna további támogatását. Markus C. Kerber professzor, a Berlini Műszaki Egyetem alkotmányjogásza egy interjúban történelmi jogsértésnek nevezte a tervet, amely szerinte a nemzetközi jog egyik legfontosabb tabuját dönti meg, írja az Exxpress.

Még a második világháború idején sem nyúltak hadviselő államok a másik fél központi banki vagyonához. Minden államnak működő fizetési rendszerekre van szüksége – hangsúlyozta a professzor. Kerber szerint Von der Leyen úgy viselkedik, mintha kormányfő lenne, és az EU védelmi unió volna. A katonai támogatások és hitelek biztosítása olyan harmadik államnak, amely sem tag, sem tagjelölt, teljesen nélkülözi a jogalapot. Ennek ellenére az uniós kormányfők meglepő könnyedséggel hagyják jóvá az újabb döntéseket. A tervezett lépés értelmében az EU az Euroclear belga elszámolóházban őrzött orosz központi banki tartalékokat zárolná, és azok kamataiból finanszírozná Ukrajna védelmét.

Kerber ezt soha nem látott történelmi precedensnek nevezte. Ha egy nemzetközi szereplőnek, például Oroszországnak azt mondjuk, hogy a devizatartalékai mostantól az Európai Unióé, az a szuverén immunitás megsértése és a nemzetközi jogrend elleni támadás – fogalmazott.

