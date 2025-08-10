Keresés

Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz

2025. augusztus 10., vasárnap 20:45 | Origo
Ukrajna Oroszország Egyesült Államok Európai Unió Háború Ukrajnában

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas határozott álláspontot fogalmazott meg az orosz–ukrán háborút lezáró esetleges amerikai–orosz megállapodással kapcsolatban.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas határozott álláspontot fogalmazott meg az orosz–ukrán háborút lezáró esetleges amerikai–orosz megállapodással kapcsolatban – számol be róla a Reuters hírügynökség. Bármilyen Washington és Moszkva közötti egyezségbe feltétlenül be kell vonni Ukrajnát és az Európai Uniót is, tekintettel arra, hogy a konfliktus Ukrajna és egész Európa biztonságát érinti – hangsúlyozta Kallas.

Az Egyesült Államoknak megvan a hatalma arra, hogy Oroszországot komoly tárgyalásokra kényszerítse – emelte ki a főképviselő. Miközben a fenntartható és igazságos békéért dolgozunk, a nemzetközi jog egyértelmű: minden ideiglenesen megszállt terület Ukrajnához tartozik – fogalmazott Kallas. A megállapodás nem szolgálhat ugródeszkaként Oroszország további agressziójához Ukrajna, a transzatlanti szövetség és Európa ellen – tette hozzá.

Kallas bejelentette, hogy hétfőn összehívja az uniós külügyminiszterek találkozóját a következő lépések megvitatására, amelyen Ukrajna mellett a Gázai övezet helyzete is napirendre kerül. 

Fotó: AFP

Háború Ukrajnában

