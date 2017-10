Az Európai Parlament elítélte a szexuális bűncselekményeket

Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amelyben a szexuális erőszak és zaklatás minden formáját elítélik, és az elkövetők felelősségre vonását szorgalmazzák. Az állásfoglalás tartalmazza, hogy a szexuális zaklatás elleni küzdelem központi része az alacsony bejelentési arány, ami összefügg a társadalmi megbélyegzéssel.

A képviselők felszólították az Európai Bizottságot, hogy készítsen uniós stratégiát és terjesszen be jogszabály-javaslatot a nemi alapú erőszak ellen. A parlamenti vitában is elhangzott, a képviselők súlyosnak tartják a helyzetet az Európai Parlamenten belül is, ezért egy munkacsoport felállítását javasolják, amely nyilvántartást vezet az esetekről, támogatja az áldozatokat, akiket arra kell ösztönözni, hogy forduljanak a parlament vezetéséhez vagy a rendőrséghez.

Azt is indítványozzák az EP-képviselők, hogy saját maguk és a személyzet számára indítsanak kötelező képzést a megfelelő viselkedés elsajátítására. Közben kiderült, hogy egy belső vizsgálat számos súlyos szexuális bűncselekményre is fényt derített az Európai Parlamentben, a nyomozás eredményét azonban nem hozták nyilvánosságra.

Több politikus azt javasolja, hogy parlamenten kívüli szakértőket kérjenek fel, az EP vezetése azonban erről egyelőre hallani sem akar.