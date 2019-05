Az Európai Néppárt adja a legnagyobb frakciót a részeredmények szerint

Az európai parlamenti választáson, a Nemzeti Választási Iroda előzetes adatai szerint, a szavazatok 99,9 százalékának összeszámlálása után az eredmény a következő: FIDESZ-KDNP - 52,14 százalék; DK - 16,26 százalék; MOMENTUM - 9,92 százalék; MSZP-PÁRBESZÉD - 6,68 százalék; JOBBIK - 6,44 százalék; MI HAZÁNK - 3,33 százalék; MKKP - 2,63 százalék; LMP - 2,19 százalék; MUNKÁSPÁRT - 0,42 százalék Az EP-választáson a Fidesz-KDNP 13, a DK 4, a Momentum Mozgalom 2, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik 1-1 mandátumot szerzett - közölte az előzetes eredményt 99,9 százalékos feldolgozottság mellett Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben; a fővárosban 49,76 százalék. Korszakos győzelemnek nevezte a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási eredményét Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. „Nekünk Brüsszelben is Magyarország lesz az első” - ígérte a miniszterelnök. A magas részvétellel Magyarország azt bizonyította, hogy európai nemzet, európai ország, Európában van a helyünk, Európa a mi hazánk is, ezért meg is akarjuk változtatni - tette hozzá a kormányfő. Az európai parlamenti választáson három dologgal bízták meg a Fidesz-KDNP-t a magyarok, először is azzal, hogy állítsák meg egész Európában a bevándorlást - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a magyarok megbízást adtak továbbá a nemzetek Európája, valamint a keresztény kultúra megvédésére Európában. Soha ekkora támogatást nem kapott még politikai család EP-választáson Magyarországon, ez elvárást is jelent velünk szemben, és ennek meg fogunk felelni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magas részvétel a mai EP-választáson azt mutatja, hogy a magyar emberek megértették, milyen nagy jelentőséggel bír a voksolás, amellyel Magyarország és Európa jövőjéről döntöttünk - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az EP-választáson nem az volt a kérdés, hogy a Fidesz megnyeri-e a választást, hanem az, hogy megszerzi-e a kétharmadot, és a Fidesz elveszítette a kétharmadot - mondta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke. A Momentum Mozgalom feladata mostantól az, hogy a magyar egészségügy, oktatás és megélhetés pártjává váljon - jelentette ki Fekete-Győr András, a párt elnöke. Kudarcnak tartja Tóth Bertalan, az MSZP elnöke és EP-listavezetője, hogy az MSZP-Párbeszéd egy mandátumot szerzett az EP-választáson, de a párt elnöksége az önkormányzati választásokra tekintettel egyhangúlag úgy döntött, hogy nem mond le. Súlyos vereségként értékelte Jávor Benedek, az MSZP-Párbeszéd EP-képviselőjelöltje a választási eredményeket, amelyek szerint a két közös listán indult párt egy mandátumot szerzett az EP-ben. Lemondott az LMP elnöksége, miután a párt nem szerzett mandátumot az európai parlamenti választáson - jelentette be Keresztes László Lóránt társelnök. A magyar politikatörténetben példátlan sikert aratott a Mi Hazánk Mozgalom azzal, hogy 9 hónappal zászlóbontása után 3,33 százalékos eredményt ért el az EP-választáson - jelentette ki Toroczkai László, a párt elnöke. A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak megfelel az európai parlamenti választáson elért 2,63 százalékos eredmény - mondta Kovács Gergely, az MKKP elnöke. A Munkáspárt elérte célját, hiszen azon pártok közé tudott kerülni, amelyek listát tudtak állítani az európai parlamenti választásokra - mondta Thürmer Gyula pártelnök. Nagyon magasnak minősítette az európai parlamenti választás részvételi arányát Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és kiemelte: az, hogy ennyivel többen elmentek voksolni, mint korábban, nagy legitimációt ad a megválasztott képviselőknek. Történelminek nevezte a magyar európai parlamenti választást Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője az M1 műsorában: az idei magyarországi EP-választás rekord magas részvétellel zajlott le. Az Európai Néppárt a választáson elnyerte a jogot arra, hogy saját listavezetője, Manfred Weber legyen az Európai Bizottság következő elnöke - jelentette ki a pártcsalád vezetője. Bejutott az Európai Parlamentbe a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a szavazókörök zárásakor nyilvánosságra hozott exit poll alapján - írja az Origo. A migrációellenes Nemzeti Gyűlés nyerte az EP-választást Franciaországban. A Marine Le Pen vezette párt a voksok 24 százalékát szerezte meg, Emmanuel Macron államfő pártja, a bevándorláspárti Köztársaság Lendületben második lett. Nigel Farage Brexit Pártjának győzelmét, a Liberális Demokraták előretörését és a kormányzó Konzervatív Párt vereségét mutatják a brit európai parlamenti választások első részeredményei. Az európai parlamenti választás legfontosabb fejleménye a magas részvételi arány, amely az EU intézményei közül a parlamentet erősíti - jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje. A liberálisok olyan közös érdekekért fognak küzdeni az új Európai Parlamentben, mint a klímaváltozás, a tisztességes adóztatás, a belső piac kiépítése, és a migrációs válság európai megoldása - mondta Guy Verhofstadt, az ALDE pártcsalád elnöke. Az EP-választások üzenete egyértelmű: még több erőfeszítést kell tenni a klímaváltozás ellen és a szociális igazságosság érdekében - mondta Udo Bullmann szociáldemokrata EP-frakcióvezető Brüsszelben. Előrehozott parlamenti választásokat jelentett be Alekszisz Ciprasz görög kormányfő, miután pártja, a baloldali Sziriza vereséget szenvedett az ellenzéki, konzervatív Új Demokrácia párttól az EP-választásokon. Rövid időre mintegy 350 sárgamellényes tüntetőt őrizetbe vett a belga rendőrség Brüsszelben, miután erőszakba torkollt a hivatalosan nem bejelentett demonstrációjuk. A brit pénzügyminiszter szerint Theresa May távozó miniszterelnök utódja aligha tudná kivezetni az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Az izraeli államfő megdöbbent azon, hogy nem javasolják a kipa viselését Németországban. A válás feltételének eltörlésére szavazott az írországi referendumon a szavazók túlnyomó többsége. Halálra ítéltek három francia férfit az Iszlám Állam terrorszervezethez való tartozás miatt - közölte az ítéletet meghozó bagdadi törvényszék bírája. A szír kormányerők visszafoglaltak egy stratégiai jelentőségű várost, amelyet néhány nappal korábban vontak ellenőrzésük alá lázadók Hama tartományban - közölte a szíriai állami média. Segítséget és közvetítést ajánlott a Washington és Teherán közötti feszültség csökkentése érdekében Mohamed Ali al-Hakim iraki külügyminiszter. Több mint kétezren vonultak fel Hongkongban, hogy megemlékezzenek az 1989-es Tienanmen téri események 30. évfordulójáról - közölte a South China Morning Post hongkongi lap. Hat ember meghalt egy közúti balesetben Fegyverneknél - közölte a rendőrség. Egy osztrák férfi halt meg abban a balesetben, amely az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán történt Kecskemét térségében - közölte a rendőrség. Letartóztatta az újpesti autókereskedő megölésével gyanúsított három embert a Budai Központi Kerületi Bíróság - közölte a Fővárosi Törvényszék. Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek. Már több mint 587 kilométeren van árvízvédelmi készültség a magyarországi folyókon, a Duna Budapestnél vasárnap délután tetőzött, a Tisza Záhony alatt még árad - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Május 10. és június 24. között nemzetközi katonai gyakorlatsorozatnak ad otthont Magyarország, ami miatt nagy létszámú technikai eszközökből álló katonai konvojok mozgására lehet számítani - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Veszprém 27-27-es döntetlent játszott a Szeged otthonában a férfi kézilabda NB I döntőjének visszavágóján, így 62-51-es összesítéssel megnyerte a párharcot. A magyar válogatott három arany-, két ezüst- és három bronzéremmel az első helyen végzett az éremtáblázaton a Sao Paulóban rendezett kerekesszékes vívó világkupa-versenyen, amely a jövő évi, tokiói paralimpia kvalifikációs sorozatának része volt. Már hat magyar sportoló szerzett kvótát a tokiói nyári játékokra, miután az ausztriai Götzisben rendezett atlétikai versenyen Krizsán Xénia a 3. helyen végzett hétpróbában. Érdi Mária olimpiai kvótás magyar vitorlázó a 9. helyen végzett a Laser Radial Európa-bajnokságon, Portóban. Kiss Tamás nyert kenu egyes 1000 méteren a kajak-kenusok Szolnokon zajló első válogatóversenyén.