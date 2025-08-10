Megosztás itt:

Alig fogta fel a világ, hogy napokon belül ténylegesen áttörés állhat be az ukrán háború lezárásában, ennek esélye most máris halványabb, miután Európa maga is letett egy tervet az asztalra, hogyan szülessen meg a béke Ukrajnában.

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, augusztus 15-én történelmi csúcstalálkozót tartanak az amerikai s az orosz elnök részvételével, amelynek várhatóan meghatározó témája az orosz-ukrán háború lezárása lesz. Trump előzetesen jelezte: a tűzszünet elérése érdekében alapvetően területcserében gondolkodnak, ami fájdalmas lesz, de igazságos:

Putyin leállítja az előrenyomulást, de megtartja az eddig elfoglalt ukrán területeket, vagy legalábbis ezek nagy részét, miközben Zelenszkij elnöknek is meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni az alkut.

Nem sokkal később kiderült, hogy Ukrajna hallani sem akar arról, hogy három és fél év véres harcát követően bármilyen földjéről is lemondjon, az ukrán elnök ebben a kérdésben lényegében ráborította az asztalt amerikai kollégájára. Most pedig már azt is tudjuk, hogy Zelenszkij nincs egyedül, ott áll mögötte a teljes európai elit.

A WSJ írta meg először, hogy az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak, amely szerintük keretet ad ahhoz, hogy a Trump és Putyin közötti közelgő tárgyalások lendületet kapjanak.

Az európai terv lényege, hogy elutasítja, hogy a Donyecki régió ukrán kézen lévő részeit tűzszünetért cseréljék el.

A tervet szombaton, Angliában, magas rangú amerikai tisztviselőkkel tartott találkozón terjesztették elő. A Wall Street Journal szerint az európai koncepció azt a követelést is tartalmazta, hogy minden más lépés megtétele előtt tűzszünetet kell kötni, és hogy minden területi cserének kölcsönösnek kell lennie, szilárd biztonsági garanciákkal.

Nem lehet egy folyamatot azzal elindítani, hogy harcok közepette átadunk területeket – érvelt egy európai forrás. A Fehér Ház nem reagált az európai ellenjavaslatokra.

Ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök „igazságos és tartós békét”, valamint Zelenszkij „rendíthetetlen támogatását” ígérték, miközben üdvözölték Trump erőfeszítéseit is a harcok befejezésére.

Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak – aki részt vett az európai vezetőkkel és amerikai tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokon Londonban –, azt mondta, hogy bár Ukrajna hálás a konstruktív hozzáálláért és tűzszünetre van szükség, de a frontvonal nem határ. Megismételve Kijev álláspontját, miszerint elutasít minden területi engedményt Oroszországnak.

A Reuters arról számolt be, hogy a francia, olasz, német, lengyel, brit és finn vezetők, valamint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közös nyilatkozatban üdvözölték Trump erőfeszítéseit, egyúttal viszont hangsúlyozták Ukrajna támogatásának és az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartásának szükségességét. Egyúttal leszögezték, hogy Ukrajna békéjéhez vezető útról nem lehet dönteni Ukrajna nélkül, és továbbra is elkötelezettek amellett az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

