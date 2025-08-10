Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 07:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

2025. augusztus 10., vasárnap 06:28 | Világgazdaság

Ha az Európai Unión múlik, úgy biztosan nem lesz békemegállapodás az oroszokkal, ahogyan azt Trump Putyinnal tervezi. Márpedig ha jövő pénteken nem sikerült rálépni arra az útra, hogy kitörjön a béke Ukrajnában, az beláthatatlan következményekkel járhat.

  • Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Alig fogta fel a világ, hogy napokon belül ténylegesen áttörés állhat be az ukrán háború lezárásában, ennek esélye most máris halványabb, miután Európa maga is letett egy tervet az asztalra, hogyan szülessen meg a béke Ukrajnában.

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, augusztus 15-én történelmi csúcstalálkozót tartanak az amerikai s az orosz elnök részvételével, amelynek várhatóan meghatározó témája az orosz-ukrán háború lezárása lesz. Trump előzetesen jelezte: a tűzszünet elérése érdekében alapvetően területcserében gondolkodnak, ami fájdalmas lesz, de igazságos:

Putyin leállítja az előrenyomulást, de megtartja az eddig elfoglalt ukrán területeket, vagy legalábbis ezek nagy részét, miközben Zelenszkij elnöknek is meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni az alkut.

Nem sokkal később kiderült, hogy Ukrajna hallani sem akar arról, hogy három és fél év véres harcát követően bármilyen földjéről is lemondjon, az ukrán elnök ebben a kérdésben lényegében ráborította az asztalt amerikai kollégájára. Most pedig már azt is tudjuk, hogy Zelenszkij nincs egyedül, ott áll mögötte a teljes európai elit.

A WSJ írta meg először, hogy az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak, amely szerintük keretet ad ahhoz, hogy a Trump és Putyin közötti közelgő tárgyalások lendületet kapjanak.

Az európai terv lényege, hogy elutasítja, hogy a Donyecki régió ukrán kézen lévő részeit tűzszünetért cseréljék el.

A tervet szombaton, Angliában, magas rangú amerikai tisztviselőkkel tartott találkozón terjesztették elő. A Wall Street Journal szerint az európai koncepció azt a követelést is tartalmazta, hogy minden más lépés megtétele előtt tűzszünetet kell kötni, és hogy minden területi cserének kölcsönösnek kell lennie, szilárd biztonsági garanciákkal.

Nem lehet egy folyamatot azzal elindítani, hogy harcok közepette átadunk területeket – érvelt egy európai forrás. A Fehér Ház nem reagált az európai ellenjavaslatokra.

Ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök „igazságos és tartós békét”, valamint Zelenszkij „rendíthetetlen támogatását” ígérték, miközben üdvözölték Trump erőfeszítéseit is a harcok befejezésére.

Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak – aki részt vett az európai vezetőkkel és amerikai tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokon Londonban –, azt mondta, hogy bár Ukrajna hálás a konstruktív hozzáálláért és tűzszünetre van szükség, de a frontvonal nem határ. Megismételve Kijev álláspontját, miszerint elutasít minden területi engedményt Oroszországnak.

A Reuters arról számolt be, hogy a francia, olasz, német, lengyel, brit és finn vezetők, valamint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közös nyilatkozatban üdvözölték Trump erőfeszítéseit, egyúttal viszont hangsúlyozták Ukrajna támogatásának és az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartásának szükségességét. Egyúttal leszögezték, hogy Ukrajna békéjéhez vezető útról nem lehet dönteni Ukrajna nélkül, és továbbra is elkötelezettek amellett az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Fotó: AFP

További híreink

Szinte mindenki ezt eszi, pedig borzasztóan egészségtelen reggeli!

Paláver - Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó

„A Tesco önkiszolgáló kasszájában dolgozom, és van egy dolog, amit minden vásárlónak tudnia kellene”

A Crystal Palace a Liverpool mellé állt a vasárnapi Szuperkupa-mérkőzés előtt

Íme a retró nyarak legkedveltebb ízei a strandbüfékből - Galéria!

Elképesztő magyar siker: a Hunyadi-sorozat főszereplője egy világmárka új arca lett

Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik

Vasárnapi sportműsor: Szoboszlaiék az angol Szuperkupáért játszanak; három NB I-es meccs

Nógrádi György: Oroszországgal a világ ügyeit, Ukrajnával a kétoldalú kapcsolatokat lehet megtárgyalni + videó

További híreink

Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó

Paláver - Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó

Gerendai Károly is beállhat a Tisza Párt mögé + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős
2
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
3
Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon
4
A Palesztin Hatóság hatóság figyelmeztetése
5
Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó
6
Nógrádi György: Oroszországgal a világ ügyeit, Ukrajnával a kétoldalú kapcsolatokat lehet megtárgyalni + videó
7
Pogány Induló továbbra is sz@rik az új törvényekre: ismét a drogfogyasztásra buzdította a fiatalokat + videó
8
Gerendai Károly is beállhat a Tisza Párt mögé + videó
9
Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin + videó
10
Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett + videó

Legfrissebb híreink

A Palesztin Hatóság hatóság figyelmeztetése

A Palesztin Hatóság hatóság figyelmeztetése

 Tovább súlyosbítja a válságot a Gázai övezetben Izrael azzal, ha teljesen elfoglalja a területet, és ez a lépés veszélyt jelentene a regionális stabilitásra is - figyelmeztetett szombaton a Palesztin Hatóság.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Tűz ütött ki a córdobai mecset-katedrálisban

Tűz ütött ki a córdobai mecset-katedrálisban

 Tűz ütött ki a világörökség részét képező, 1984 óta az UNESCO által védett dél-spanyolországi córdobai mecset-katedrálisban péntek este, amit egy seprőgép okozhatott, amely a műemlék belsejében lévő Almanzor-kápolnában állt - közölte szombaton újságírókkal a város polgármestere.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!