Az Európai Bizottság minden áron finanszírozni akarja Ukrajnát + videó
2025. november 11., kedd 21:00
| Hír TV
Az összegnek egyelőre nincs meg a fedezete, ugyanakkor több tervvel is készül az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a háborút folytatni, Ukrajnát pedig finanszírozni lehessen. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Brüsszelből.
