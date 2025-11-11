Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 11. Kedd Márton napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Az Európai Bizottság minden áron finanszírozni akarja Ukrajnát + videó

2025. november 11., kedd 21:00 | Hír TV

Az összegnek egyelőre nincs meg a fedezete, ugyanakkor több tervvel is készül az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a háborút folytatni, Ukrajnát pedig finanszírozni lehessen. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Brüsszelből.

  • Az Európai Bizottság minden áron finanszírozni akarja Ukrajnát + videó

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Az olasz jobboldal is örülne a magyarországihoz hasonló amerikai könnyítéseknek + videó

Marics Peti: "Nem bánok semmit"

A futam után tovább büntető FIA eldönthette a vb-címet, ezt a Ferrarinál sem értik

4 csillagjegy, akik érzelmi földrengés felé száguldanak

Tragédia a világbajnokságon, ketten is meghaltak

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

Ha neked is fázik a kezed és a kesztyű már nem elég, az Aldiban olyasmi kapható, ami megváltoztatja az életed

New York Times: Az amerikai-magyar csúcstalálkozó Orbán külpolitikai rátermettségének próbája volt

További híreink

New York Times: Az amerikai-magyar csúcstalálkozó Orbán külpolitikai rátermettségének próbája volt

Vörös riasztás Csongrád-Csanádban: a legveszélyesebb madárinfluenza-törzs csapott le + videó

Megvonná a 14. havi nyugdíjat a Tisza Párt politológusa + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A III. világháború karnyújtásnyira? Így robbantotta volna ki a háborút Kijev és London + videó
2
Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért
3
„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.” – Orbán Viktor exkluzív interjúja az ATV-n + videó
4
A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják
5
Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult
6
Vezércikk – Történelmi kézfogás: elkerültük a katasztrófát + videó
7
Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt
8
Matteo Salvini: Akik nem tartják tiszteletben kultúránkat, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek
9
New York Times: Az amerikai-magyar csúcstalálkozó Orbán külpolitikai rátermettségének próbája volt
10
Magyar Péter az amerikai tárgyalás sikereit támadja + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!