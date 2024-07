Az Európai Bizottság gyakorlatilag megzsarolta Elon Muskot

Mint ismeretes, két éve az Európai Unió nemrég tiltással fenyegette meg a Twittert, ha nem tartják be a tartalom moderálására vonatkozó szabályokat. Musk közben igyekezett a szólásszabadság szószólójaként feltüntetni magát, így a nyilvánosan elérhető információk szerint nem vezzette be az EU „ajánlásait”. Ezek után idén, az Európai Bizottság megbírságolta az X-et, mivel az amerikai platform megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a megtévesztő fiókokra vonatkozó szabályozás, valamint a hirdetések átláthatóságához és az adataihoz való hozzáférés területén.

