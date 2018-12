Az Európai Bizottság fokozza a felkészülést az Egyesült Királyság esetleges megállapodás nélküli uniós kiválására, a "kemény Brexitre", ugyanis számolni kell minden forgatókönyvvel - jelentette ki Jean-Claude Juncker, a brüsszeli testület elnöke a csütörtökön kezdődött brüsszeli EU-csúcstalálkozó első napját követően. Az ülést lezáró sajtótájékoztatón Juncker arról számolt be, hogy december 19-én közzétesznek egy dokumentumot a felkészülés szempontjából hasznos információkkal. Röviden érintette emellett a 2021-2027 közötti költségvetési keret kérdését, s elmondta, a jövő év őszét tűzték ki céldátumnak a tagállamok közötti megegyezésre.

Lezárult az európai uniós tagállamok vezetőinek kétnapos csúcsértekezlete Brüsszelben, az ülés középpontjában az eredetileg tervezett főbb témák, az euróövezeti reformok és a migráció mellett ismét az Egyesült Királyság kiválása volt, miután elhalasztották a szavazást a Brexit-megállapodásról a brit parlamentben.

Ma arról fogok tárgyalni az európai vezetőkkel, hogy hogyan is mozdíthatjuk előre ezt a megállapodást. Már találkoztam Leo Varadkarral és később az Európai Tanácsban fogok felszólalni, megmutatom a jogi és politikai biztosítékokat, amikről úgy hiszem, hogy eloszlatják a parlamenti képviselők aggodalmait ebben a kérdésben. Tudom, hogy az EU 27-ek arról is tárgyalni fognak, hogy mi lesz , ha nem lesz megállapodás és, hogy a brit kormány is tárgyal erről. De úgy hiszem, hogy amit mindig is mondtam: a legjobb megoldás, mind az Egyesült Királyságnak, mind az EU-nak, hogy megállapodásra jutunk és végigvisszük ezt az ügyet – mondta csütörtökön Theresa May.

Lehet arról beszélni, hogy az Európai Unió további biztosítékot adjon Londonnak az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnését követő átmeneti időszakra vonatkozóan, de az unióban maradó 27-ek meg fogják védeni érdekeiket és alapelveiket - jelentette ki Angela Merkel német kancellár.

Beszélhet valaki arról, hogy extra biztosítékokat akar. De 27 tagállam nagyon egybehangzóan fog beszélni és védeni az érdekeit. De mindig arra kell gondolnunk, hogy nagyon jó kapcsolatra kell törekednünk az Egyesült Királysággal a Brexit után is – jelentette ki Angela Merkel.

Az Európai Unió az Egyesült Királyság uniós tagságának rendezett megszűnésén dolgozik, de fel kell készülni a megállapodás elmaradására is – jelentette ki másnap Angela Merkel. az értekezlet első munkanapját követően. Merkel újságíróknak nyilatkozva elmondta, a Theresa May brit kormányfővel folytatott megbeszélést követően 27-es körben tartott ülésen az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy politikai biztosítékokra van szükség a brit kilépést (Brexit) követő, korábban 2020 végéig tervezett átmeneti időszakra vonatkozóan. Olyan jövőbeli kapcsolatot akarunk, amelyben mindkét fél szabadon fejlődhet –fogalmazott a kancellár.

Sebastian Kurz, az Európai Tanács soros elnöki tisztjét betöltő Ausztria kancellárja nyilatkozatában aláhúzta, újratárgyalás nem, de egy, a jövőbeli kapcsolatokat tisztázó politikai nyilatkozat megfogalmazása elképzelhető.

Mi mind -persze az Egyesült Királyság és az EU 27-ek is- azt tartjuk szem előtt, hogy megakadályozzuk a kemény Brexitet. Szerintem Theresa May is tisztában van azzal, hogy nem lehet újrakezdeni a tárgyalásokat a kilépési megállapodásról. De megpróbáljuk áthidalni a lukakat egy deklarációval. Számunkra nagyon fontos az ír érdekek szem előtt tartása – mondta az osztrák kancellár.

Emmanuel Macron francia elnök érkezésekor kijelentette, a brit kormányfőn múlik a Brexit-megállapodás hazai elfogadtatása, majd leszögezte, a dokumentumot nem lehet újratárgyalni.

Minden olyan egyeztetés, ami a vonatkozó feltételekről szól az része a megállapodásnak, de úgy vélem, hogy szükséges elkerülni minden félreértést. Nem nyithatjuk újra a jogi megállapodást. Nem tárgyalhatjuk újra azt, amiről hónapokon át egyeztettünk. Ebben a kontextusban nem lehet politikai párbeszéd és Theresa May-től függ, hogy megmondja nekünk milyen politikai megoldást tervez azért, hogy többségi támogatást szerezzen a megállapodásnak – jelentette ki a francia elnök.

A délutáni munkaülésen a tagországok állam- illetve kormányfői először tartanak érdemi véleménycserét a 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keretről. Ezután a vezetők külügyekkel, többek között az Azovi-tengeri konfliktussal foglalkoznak. A munkavacsorán az Egyesült Királyság távozása után bennmaradó tagállamok vezetői Theresa May brit miniszterelnökkel tárgyalnak a Brexitről, majd a huszonhetek külön is egyeztetnek a kérdésről, illetve a rendezetlen kiválásra való felkészülésről.