Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Volodimir Zelenszkij a tárgyalás után elmondta, hogy Donald Trumppal megvitatták az összes kulcsfontosságú kérdést, köztük az ukránok csatatéren elfoglalt pozícióit, a nagy hatótávolságú fegyverek kérdését és a diplomáciai kilátásokat.
Budapest olyan hellyé alakult át, ahol Kelet és Nyugat találkozik, ahol Oroszország, Kína és az Egyesült Államok találkozik, együtt létezik és Trump elnök felismeri ezt a valóságot - fejtette ki az amerikai elnök munkatársa.