Az Európai Bíróság előtt a legfelsőbb bíróságról szóló törvény

2018. SZEPTEMBER 24., HÉTFÕ FIDESZ: BRÜSSZEL MEGNYITNI, NEM PEDIG LEZÁRNI AKARJA A HATÁROKAT A MIGRÁCIÓ ELÕTT. HIDVÉGHI BALÁZS: AZ EURÓPAI MUNKAERÕHIÁNYRA NEM LEHET MEGOLDÁS A BEVÁNDORLÓK BETELEPÍTÉSE. A PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁGA NAPIRENDRE VEHETI HOLNAP A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉT - ÍRJA A MAGYAR IDÕK. OKTÓBER ELSEJÉTÕL EMELKEDNEK A KÖZJEGYZÕI ELJÁRÁSOK DÍJTÉTELEI NÉPSZAVA. SZIJJÁRTÓ PÉTER: HA UKRAJNA KIUTASÍTJA A MAGYAR KONZULT, AKKOR MAGYARORSZÁG ARÁNYOS VÁLASZT AD MAJD A LÉPÉSRE. MTA: UKRAJNÁBAN TILTOTT A TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁG, DE A SZANKCIÓRA NINCS PRECEDENS M1. NAGY A KERESLET A MAGYAR GMO-MENTES SZÓJA IRÁNT ÍRTA A MAGYAR IDÕK. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: INDUL A KERÉKPÁRUTAK ÉS A BÖLCSÕDÉK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PÁLYÁZAT PEST MEGYÉBEN. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: AUGUSZTUSBAN 155 MILLIÁRD FORINT VOLT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK HIÁNYA. A SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKNÉL JELENTÕSEN EMELKEDETT AZ IGÉNYELT HITELÖSSZEG ÁTLAGA AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN VILÁGGAZDASÁG. K&H BIZTOSÍTÓ: A 30-59 ÉVESEK KÖRÉBEN 70 SZÁZALÉKRA NÕTT A MEGTAKARÍTÁSSAL RENDELKEZÕK ARÁNYA. BAKTÉRIUM OKOZTA A HÁNYÁSSAL, HASMENÉSSEL, MAGAS LÁZZAL JÁRÓ TÖMEGES MEGBETEGEDÉSEKET DOMOSZLÓN ÉS KISNÁNÁN. FIZETNIE KELL ANNAK, AKI INDOKOLATLANUL HÍVJA KI AZ ÜGYELETES ORVOST EDELÉNYBEN. A FÕVÁROS FEJLETTSÉGI SZINTJE AZ UNIÓS ÁTLAG FÖLÖTTI, DE VAN MEGYE, MELY AZ EURÓPAI UNIÓ ÖT LEGFEJLETLENEBB TÉRSÉGE KÖZÖTT VAN. ÁLLANDÓ ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAMOT INDÍTANA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, EZ IS SZEREPEL A SZEPTEMBER 12-I TÁJÉKOZTATÓJUKBAN. SZIJJÁRTÓ, NEW YORKBAN: AZ ENSZ-NEK JOGI ÉS BIZTONSÁGI GARANCIÁKAT KELLENE ADNIA AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK VISSZATÉRÉSÉHEZ. A MENEDÉKJOG KÉRELMEZÉSÉNEK SZIGORÍTÁSÁT ÉS A BÛNCSELEKMÉNYT ELKÖVETÕK KIUTASÍTÁSÁT IS TARTALMAZZA AZ OLASZ KORMÁNY ÚJ TÖRVÉNYCSOMAGJA. NEM MARADT LEGÁLIS MIGRÁNSMENTÕ HAJÓ A LÍBIAI PARTOK KÖZELÉBEN, MIUTÁN PANAMA VISSZAVONTA AZ UTOLSÓ ILYEN VÍZI JÁRMÛ ENGEDÉLYÉT. HEVES VIHAR CSAPOTT LE NÉMETORSZÁGRA SÚLYOS FENNAKADÁSOKAT OKOZVA A KÖZLEKEDÉSBEN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. VIHAROS SZÉL MIATT CSAKNEM 160 EZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL LENGYELORSZÁGBAN. AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGON FOLYTATÓDIK A LENGYEL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ÁTALAKÍTÁSA MIATTI UNIÓS JOGSÉRTÉSI ELJÁRÁS. A SZARAJEVÓI RENDÕRSÉG ELFOGOTT KÉT MIGRÁNST, AKIKNÉL NAGYOBB MENNYISÉGÛ FEGYVERT TALÁLTAK. UKRÁN NACIONALISTÁK TÜNTETTEK MAGYARORSZÁG BEREGSZÁSZI KONZULÁTUSÁNÁL A KÜLKÉPVISELET BEZÁRÁSÁT KÖVETELVE. SZERGEJ SOJGU: OROSZORSZÁG SZ-300-AS TÍPUSÚ LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZERT SZÁLLÍT KÉT HÉTEN BELÜL SZÍRIÁNAK. OROSZ GYERMEKJOGI BIZTOS: MINTEGY 700, ABLAKBÓL KIESETT GYEREK VESZTETTE ÉLETÉT IDÉN OROSZORSZÁGBAN. ERDOGAN: ANKARA SZÁMÍT OROSZORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA A SZÍRIAI KURD SZERVEZETEK ELLENI HARCÁBAN. AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA A SZOMBATI IRÁNI MERÉNYLET ELKÖVETÉSÉT. A TERRORSZERVEZET ENNEK BIZONYÍTÉKAKÉNT VIDEÓT TETT KÖZZÉ EGY HOZZÁ KÖTHETÕ HONLAPON. ÚJABB NÕ VÁDOLTA MEG SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉSSEL BRETT KAVANAUGH FÕBÍRÓJELÖLTET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN THE NEW YORKER. GYERMEKEK HOLTTESTEIT IS FELFEDEZTÉK A SZEPTEMBER ELEJÉN TALÁLT TÖMEGSÍRBAN, MEXIKÓBAN. MEGHALT EGY TINÉDZSER EGY KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEN, NICARAGUÁBAN. EGYMÁSBA FUTOTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ SZIGETVÁRON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VONAT GÁZOLT HALÁLRA EGY MOTOROST AZ ONGAÚJFALU ÉS ÓCSANÁLOS KÖZÖTTI VASÚTI ÁTJÁRÓNÁL. ELFOGTÁK AZT A NÉGY FÉRFIT, AKIK A GYANÚ SZERINT HALÁLOSAN BÁNTALMAZTAK EGY FÉRFIT BUDAPESTEN, A JÁSZAI MARI TÉREN. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÕÜGYÉSZ: ZSAROLÁS KÍSÉRLETE MIATT EMELTEK VÁDAT EGY GYÕRI HÁZASPÁR ELLEN. A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRÁT 3 FORINTTAL, A GÁZOLAJÉT 2 FORINTTAL CSÖKKENTI SZERDÁN A MOL.