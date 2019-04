Az EU segítségét kérik a Sea Eye mentőhajóján tartózkodó migránsok

Az európai pártpolitikai erővonalakat új téma, a migrációhoz való hozzáállás határozza meg - mondta Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. A tagállami erőfeszítéseket úgy kell összehangolni, hogy Európa határai átjárhatatlanok legyenek, és csak az léphesse át a határt, akinek joga van arra - közölte az államtitkár. Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője közölte: a brüsszeli bizottság nyilatkozata szerint nagyon sikeres a migránskártyaprogram, a Fidesz szerint viszont meg kell szüntetni, mert segíti a migrációt és veszélyezteti Európa biztonságát. Hollik István kormányszóvivő felháborítónak nevezte, hogy Brüsszel sikeres programként beszél a migránskártyákról. Május elsejétől a Belügyminisztériumhoz kerül a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság - jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter. Gyurcsány Ferencet és pártját támadta az MSZP elnöke egy kiszivárgott hangfelvételen. Tóth Bertalan a Demokratikus Koalíciót okolja a közös EP-lista meghiúsulásáért, de a választási szereplésüket is bukásnak értékeli. A kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy új egészségkultúra alakuljon ki Magyarországon - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Magyar Kórházszövetség minden lehetséges eszközzel támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elindított népegészségügyi programokat. A kormány számára kiemelten fontos a családok biztonsága, a vásárlók megtévesztésének kiszűrése, ezért húsvétig kiemelten ellenőrzik a fogyasztóvédők az ünnepi termékeket, a sonkákat, a csokoládé figurákat és a pálinkákat - mondta Kara Ákos államtitkár. A budapesti elektronikus jegyrendszer csatlakozik a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platformhoz - az erről szóló együttműködési megállapodást Tarlós István főpolgármester és Pintér Sándor belügyminiszter írta alá. Az aszály miatt a kalászos gabona 30 százaléka veszhetett kárba - mondta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. A termelő csak akkor kapja meg a támogatás 100 százalékát, ha rendelkezik piaci növénybiztosítással is, egyébként csak 50 százalékos térítésre számíthat - figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége az agrárkár-enyhítéssel kapcsolatban. A jövőnk függ attól, hogy mennyi erdőt telepítünk - hangsúlyozta Nagy István. Az agrárminiszter közölte: a tavaszi ültetési szezonban az állami és a magán erdőgazdálkodók 42 millió facsemetét ültettek el. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 161,93 pontos emelkedéssel, 42 225,87 ponton zárt - ez új történelmi csúcs. Átadták az ország legnagyobb naperőművét Bükkábrányban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - a beruházás 5,4 milliárd forintba került. Az energia-megtakarításból „épített” virtuális erőmű jelenleg már Magyarország hatodik legnagyobb erőműve, a jövőbeni cél pedig, hogy a második legnagyobb erőmű legyen a paksi után - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Rail Cargo Hungaria bejelentette, hogy megkezdődött a vasúti konténerfuvarozás a közép-kínai Hszian városa és Budapest között - az első vonat, amely több mint 7000 kilométeres utat tett meg, 10 nap alatt érkezett meg Budapestre. Idén több mint ötvenezer diák vehet részt a Határtalanul! program tanulmányi kirándulásain - közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Megdöbbentőnek és a magyar közösséget magalázónak nevezte Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a szlovák himnusztörvényt. A Brexitről, az európai gazdaság gyengüléséről és az EP-választás kampányáról beszélt Orbán Viktor a kereszténydemokrata pártokat tömörítő politikai szövetség, a CDI brüsszeli tanácskozásán. A kormányfő kiemelte: a felmérések szerint az Európai Néppártnak kevesebb képviselője lesz a testületben, mint eddig, és nagy kérdés, hogy a várható koalíciós kényszer miatt összefog-e a bevándorláspárti baloldali és liberális pártokkal. Dimitrisz Avramopulosz uniós biztos szerint a következő évtizedekben Európa prioritása a bevándorlók sikeres integrációja lesz. Újabb menekülthullám fenyegeti Európát - figyelmeztetett az osztrák belügyminiszter. Herbert Kickl szerint az újabb áradat Törökország irányából érheti el az uniót. Steve Barclay brit Brexit-ügyi miniszter szerint London nem akarja az Európai Unióból való kilépésének nagyon hosszú ideig tartó halasztását, de a brit parlament hajthatatlansága miatt mégis számolni kell ennek lehetőségével. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter helytelenítette Törökország NATO-tagságának megkérdőjelezését amiatt, hogy Ankara Moszkvától vásárol Sz-400-as légvédelmi rendszert. Benjamin Netanjahu jelenlegi kormányfő lehet ismét Izrael miniszterelnöke a szavazatok 97%-os százalékos feldolgozottsága alapján - végleges eredmények csak pár nap múlva várhatóak, miután összeszámolták a katonák szavazatait is. Az Amerikai Államok Szervezete elismerte Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető jelöltjét az ország hivatalos képviselőjének az OAS-ban, erre válaszul a caracasi külügyminisztérium bejelentette, hogy Venezuela kilép a szervezetből. Az afgán biztonsági erők legalább 26 tagjával végeztek a radikális iszlamista tálibok az elmúlt két napban a dél-ázsiai ország több tartományában lezajlott összecsapásokban. Százezernél több, dokumentum nélküli embert tért vissza Afganisztánba a szomszédos Indiából és Pakisztánból január 1. és április eleje között - derült ki egy jelentésből. Indiában parlamenti választás kezdődik: több mint egy hónapon keresztül, hét szakaszban adhatja le szavazatát a világ népességének több mint 10 százalékát kitevő, összesen mintegy 900 millió választásra jogosult indiai. A minőségi oktatás és a fiatalokat célzó munkahelyek teremtésének fontosságára hívta fel a figyelmet António Guterres ENSZ-főtitkár. Elmondása szerint 64 millió fiatal van munka nélkül világszerte. Jelentős, 1,6 milliárd rubeles sikkasztást lepleztek le a Roszkoszmosz orosz űripari vállalatnál, valamint a polgári és katonai technológiák exportjára szakosodott Rosztyeh állami vállalat cégeinél végzett ellenőrzések - közölte az orosz főügyészség. New York város illetékesei egészségügyi szükségállapotot rendeltek el a terjedő kanyarójárvány miatt, Brooklyn egyes részein pedig büntetés terhe mellett kötelezővé tették a kanyaró elleni oltást. Négy ember ellen, köztük az Alstom vezető tisztségviselője ellen emelt vádat vesztegetés miatt a Központi Nyomozó Főügyészség az Alstom-ügyben - közölte Keresztes Imre főügyész. Jogerősen 6 év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy szerbiai férfit, aki több mint 13 kg marihuánát próbált Magyarországon keresztül Szlovákiába csempészni tavaly. Korlátozták a budapesti Keleti pályaudvar vonatforgalmát, mert egy Szolnok felől érkező vonat mozdonyának áramszedője megsérült, és megrongálta a felsővezetéket - közölte a MÁV. A 76 kilós Németh Zsanett kikapott az elődöntőben a bukaresti birkózó Európa-bajnokság, így a bronzéremért küzdhet. A szabadfogású Veréb István megnyerte vigaszágas mérkőzését, így a bronzéremért birkózhat a 92 kilósok között a bukaresti Európa-bajnokságon. Babos Tímea három játszmában kikapott a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenától, így kiesett a bogotai női tenisztorna első fordulójában.