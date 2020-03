Az EU rendkívüli külügyminiszteri tanácskozást hívott össze

Nincs az új koronavírussal fertőzött beteg a visegrádi államokban - emelte ki az emberi erőforrások minisztere a Kossuth Rádióban. Magyarország készen áll a visegrádi négyek együttműködésének további erősítésére - közölte Szijjártó Péter a szlovákiai parlamenti választásokkal kapcsolatban a Facebook-oldalán. Felfüggeszti a kormány a menekültek befogadását a tranzitzónákba, a már ott tartózkodók érdekében - jelentette be Bakondi György. Az illegális migránsok zöme Iránból vagy Iránon keresztül érkezik és fennáll a veszélye, hogy hordozzák a koronavírust. Tünetmentes és jól érzi magát - nyilatkozta a Hír TV-nek az a magyar zenész, aki a koronavírus miatt vesztegzár alatt tartott Diamond Princess üdülőhajón dolgozott. Kásler Miklós ugyanakkor azt mondta, csekély a vírus elkerülésének a lehetősége, ezért az első pillanattól úgy készültek, hogy a magyar egészségügyben el tudják látni a szükséges teendőket. Úgy vélekedett, hogy a pánikkeltés az egyik legnagyobb veszély. "Előrehaladott fázisban" van Ferenc pápa budapesti látogatásának szervezése - erősítette meg Francesco Antonio Grana olasz Vatikán-szakértő, újságíró az MTI-nek vasárnap. Demonstrálók próbálták megzavarni a Demokratikus Koalíció kongresszusát. Az eseményre 4 fiatal egy megafonnal és egy szabadság feliratú molinóval próbált meg bejutni. A rendzavarókat végül eltávolították a rendezvény helyszínéről. Megtartotta tizedik tisztújító kongresszusát a DK. A rendezvényen arról döntöttek, hogy kik vezessék a pártot a következő két évben. Új alelnököket és elnökségi tagokat is választottak, Kálmán Olga is bekerült a pártvezetésbe. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és a párt politikusai is a teljes ellenzéki összefogás mellett emeltek szót. Az ellenzék által vezetett települések frissen elfogadott költségvetéseiben nyoma sincs a kampány alatt tett ígéreteknek - jelentette ki a Fidesz alelnöke a Bayer show-ban. Kósa Lajos szerint erre jó példa a főváros megszavazott büdzséje: a Fővárosi Közgyűlés ugyanis végül leszavazta a hármas metróvonalon közlekedő kocsik klimatizálását, holott korábban az ellenzéki politikusok ezért tüntettek. Hétfőn elindul az azonnali fizetési rendszer: a jelenlegi maximum négy óra helyett - belföldön - 5 másodpercen belül jóváírják az átutalást a kedvezményezett számláján, nemcsak munkanapokon, de az év minden napján és bármelyik időszakában. A Migrációkutató Intézet igazgatója úgy látja, hogy az utóbbi napokban kezdődött újabb migránsáradat biztonsági kockázata sokkal magasabb, mint amekkora 2015-ben volt – hangzott el az M1-en. Magyarország megvédte és a jövőben is meg fogja védeni határait - jelentette ki vasárnap este a Facebookon közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután telefonon beszélt Níkosz Déndiasz görög külügyminiszterrel. Magyarország tovább szigorítja déli határának védelmét a migrációs hullám miatt - erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György azt üzente a migráció szervezőinek és a migránsoknak, hogy "erre nem vezet út". Egy Soros-szervezet a csörögi romákat kihasználva indított pert a magyar állam ellen 2008-ban. Nem tájékoztatták az érintetteket arról, pontosan miért is akarnak perközösséget alakítani velük. A településen most több civil szervezet, köztük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bevonásával indul szociális mintaprogram. Május végén az Alapjogokért Központ rendezi meg a legnagyobb és legbefolyásosabb amerikai konzervatív seregszemle, a Conservative Political Action Conference első európai eseményét, a CPAC Hungary-t - közölte Szánthó Miklós, a központ igazgatója. Európa növekedési motorjává váltak a V4-ek országai, miközben biztonságukat is meg tudták őrizni - mondta a szlovákiai választás kapcsán Szijjártó Péter közösségi oldalán. Úgy fogalmazott: a V4-ek hatékony és szoros szövetséget alkotnak az EU-n belül. Ismét a magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen, a "román nyelv védelmében" rendezett tüntetést vasárnap Bukarestben több - főleg Székelyföldön tevékenykedő - román civil szervezet. Az ENSZ jelentése szerint szombat estére már mintegy 13 ezer ember torlódott össze a görög-török határon abban a reményben, hogy uniós területre léphetnek. Már Észak-Macedóniában vannak azok a migránsok, akik tegnap Törökországból jutottak át Görögország területére. A helyi média jelentése szerint az illegális bevándorlók Észak-Macedónia egyik főútvonalán gyalogolnak a szerb határ felé. A migránshelyzet miatt tüntettek az észak-vajdasági Szabadkán. A szerb migránsügyi biztos szerint nem ismétlődhet meg az 5 évvel ezelőtti forgatókönyv. Jobboldali győzelem született a szlovákiai parlamenti választáson, magyar párt azonban nem jutott be a pozsonyi parlamentbe. Mielőbbi kormányalakítást akar, alkotmányos többséget szeretne és négyéves kormányzással számol Igor Matovic, a győzelmet arató Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) elnöke. Bejelentette lemondását Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, a szlovák-magyar vegyes párt gyenge választási eredményére reagálva. Kijózanító eredmény született, a mostani összefogás nem volt elégséges, teljes egységet kell teremteni - reagált Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a szlovák parlamenti választás eredményére. Őrizetbe vették Isztambulban a török hatóságok a Szputnyik orosz állami hírügynökség török nyelvű kiadásának főszerkesztőjét - tudatta a hírügynökség. Ferenc pápa személyesen jelentette be, hogy megfázás miatt nem utazik el a Vatikánból és nem vesz részt a kúria vasárnap este kezdődő húsvét előtti lelki gyakorlatán. Újabb olasz vendégnél mutatták ki a koronavírus-fertőzést abban a karantén alá vont tenerifei szállodában, ahol magyarok is tartózkodnak. Az olasz egészségügy a koronavírus-fertőzés további terjedésével számol -jelentette be Pierpaolo Sileri egészségügyi miniszter-helyettes. Gazdaságélénkítő csomagot indíthat a német kormány, ha a koronavírus-járvány visszaveti a növekedést és szétzilálja a termelést - mondta a szövetségi pénzügyminiszter a Welt am Sonntag c. lapnak. Tizenkét brit állampolgár szervezetében azonosították vasárnap az új típusú koronavírust, így az ismert nagy-britanniai megbetegedések száma 35-re emelkedett. Csehországban is megjelent az új koronavírus, három beteget találtak. Thaiföldön és Ausztráliában is meghalt egy-egy koronavírussal fertőzött beteg. Már több mint 40 ezren felgyógyultak Kínában a koronavírus okozta fertőző betegségből - adta hírül a kínai egészségügyi hatóság. Szombat éjfélig valamivel több mint 85 ezer ember fertőződött meg koronavírustól szerte a világban. Újként Írország került fel a listára egy megbetegedéssel. A halálesetek száma 2900 és 3000 között van. Jelentősen esett a kőolaj ára a héten, az energiahordozó jegyzése a pénteki kereskedés végére többéves mélypontra került, miközben az amerikai tőzsdemutatók is jelentős mínuszban zárták a hetet. Török drónok végeztek 26 szíriai katonával a szíriai Idlíbben. A török hadsereg lebombázta és használhatatlanná tette az észak-szíriai Aleppó város közelében levő, a szíriai kormányerők által ellenőrzött en-Nájreb nevű katonai repülőteret - közölte vasárnap az Anadolu török hírügynökség. A szíriai helyzetre való tekintettel a jövő hétre rendkívüli tanácskozásra hívta össze az Európai Unió (EU) tagországainak külügyminisztereit Josep Borrell, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az afgán kormány nem vállalta, hogy szabadon enged ötezer tálib foglyot, ahogy azt a szombaton Dohában aláírt amerikai-tálib békemegállapodásban rögzítették - jelentette ki Asraf Gáni afgán elnök. A demokraták dél-karolinai előválasztásán Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke győzött, Tom Steyer kaliforniai milliárdos pedig bejelentette, hogy kiszáll az elnökjelöltségért folytatott küzdelemből. A világ országai közül elsőként a Luxemburgi Nagyhercegség egész területén teljesen ingyenessé vált a tömegközlekedés. Elhunyt Balsai István alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter - közölte az Alkotmánybíróság a honlapján. A kormány saját halottjának tekinti a vasárnap elhunyt Balsai Istvánt - tudatta az Igazságügyi Minisztérium közleményben. Kilenc illegális migránst akart a gyanú szerint Magyarországon keresztül Ausztriába vinni egy ukrán férfi, akit hajnalban fogtak el a rendőrök az M1-es autópályán Győr térségében. BKK: ma délután és este demonstráció miatt korlátozások lesznek Budapest belvárosában. Fajta Péter és Drahota-Szabó Dorka nyerte meg az egyéni küzdelmeket a budapesti Nemzeti Edzés Központban rendezett fedettpályás tenisz országos bajnokságon. A Manchester City ismét megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, a londoni döntőben 2-1-re legyőzte az Aston Villát.