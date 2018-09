Az EU mély megosztottságának tudják be a Sargentini-jelentést

Kiemelt hírként foglalkozik a Magyarország megbüntetését előrejelző európai parlamenti döntéssel a világsajtó. Az Európai Unió mély megosztottságának jeleként értékelik külföldön a lépést, de egyúttal annak is, hogy az uniós intézmények több éves figyelmeztetés után most keményebb jelzést küldenek Budapestnek.

Az Európai Unió mély megosztottságát növeli a szerdai európai parlamenti döntés – a Politico értékelése szerint. Az uniós lap a választóvonalat a liberális értékek védelmezői és az illiberális demokrácia hívei, területileg a nyugat-európai, illetve a közép- és kelet-európai államok között látja. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a migrációpárti politikus bosszújának nevezte a voksolást, míg Nigel Farage brit euroszekptikus képviselő szerint nyilvánvaló, hogy az EU autoriter tendenciái erősödőben vannak.

Magyarország megbüntetése visszafelé sülhet el, felerősítheti egy új nacionalista szövetség felépülését a jövő évi európai parlamenti választásokra – írja a Bloomberg véleménycikke. A gazdasági szaklap szerint Magyarország szavazati jogának felfüggesztése valószínűtlen, hiszen egyhangú tanácsi döntést igényel, és a lengyelek ezt megvétóznák. Ha azonban a Fidesz néppárti tagságát felfüggesztik, a Fidesz a választási kampányban az euroszkeptikus szövetséghez csatlakozhat, így a Néppárt elvesztheti többségét.

Az Európai Tanácson múlik most, mit tesz Magyarországgal, itt azonban a tagállamok négyötödös támogatására lesz szükség a büntetőmechanizmus elindítására – írja az Euactive. Az uniós lap a keddi európai parlamenti vita egyik újdonsága, hogy az Európai Néppárton belüli ellentéteket is nyíltan megmutatta, most éppen a magyar jogállamiság megítélésének ügyében.

Az Európai Unió történetében először kezdeményez a 7-es cikkely szerinti eljárást egy tagállam ellen az Európai Parlament – emlékeztet híradásában a BBC, hozzátéve, hogy ezt az eljárást az uniós értékek megsértői ellen találták ki. A brit közszolgálati csatorna megjegyzi: a magyar kormány cáfolja a jogállamiság megsértésének vádját, a Sargentini-jelentést pedig hatáskörátlépésnek tartja.

A magyar kormány megbüntetésére szavazott a Fidesz pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a frakcióvezetője is, Manfred Weber ezt azzal magyarázta, hogy meglátása szerint a magyar kormány nem akar kompromisszumokat kötni – írja a Daily Telegraph. A brit konzervatív lap emlékeztet: Weber eddig Orbán Viktor támogatója volt, a voksolás előtt a CEU és a civilszervezetek ügyében engedményekre kérte a magyar kormányt, ezt azonban nem kapta meg.

A demokrácia erodálása miatt bünteti meg Magyarországot az Európai Parlament – írja a CNN. A liberális hírtelevízió szerint a szerdai szavazás azt mutatja, hogy Európa egy részében nyugtalansággal szemlélik Orbán Viktor kormányfő politikáit. A voksolás után Kovács Zoltán kormányszóvivő SMS-üzenetben jelezte a csatornának, hogy az EP megsértette a kétharmados szabályt, csalás történt.