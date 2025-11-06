Az EU ismét nehezíti az orosz állampolgárok beutazását + videó
2025. november 06., csütörtök 12:00
Orosz állampolgárokra vonatkozó további vízumszigorításokra készül Brüsszel, a terv szerint már csak egyszeri belépésre jogosító dokumentumot kaphatnának a schengeni zónába belépni kívánók. Az Európai Unió már az orosz-ukrán háború kitörését követően megnehezítette a vízumigénylést, illetve felfüggesztette a korábban Moszkvával kötött vízumkönnyítési megállapodást.
