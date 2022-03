Az EU egészségügyi felszerelést, mentőautókat küld Ukrajnának

Szijjártó: A humanitárius világszervezetek mellett már Brüsszelben és Washingtonban is elismerik a menekültek magyarországi ellátását

A New York-ban állandó székhellyel rendelkező humanitárius világszervezetek mellett, már a kormányt állandóan bíráló washingtoni és brüsszeli nyilvánosságban is elismerik az Ukrajnából érkezett menekültek magyarországi ellátását - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken New Yorkban.